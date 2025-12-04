DEMCO ลุย Smart Grid–Smart Energy ดันงานเมกะโปรเจคพุ่ง

เด็มโก้ เดินหน้าจับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต! รับดีมานด์พุ่งทั้งพลังงานสะอาด-Data Center หนุนโอกาสคว้างานโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าเพิ่มต่อเนื่อง ฟากซีอีโอ "ณัฐพงศ์ กอร่ม" ระบุพร้อมเปิดเกมรุก Smart Grid, EV Charger และโซลาร์รูฟท็อป ปักธงกำลังผลิตรวม 20 MW ปี 2570 ขณะที่เมกะโปรเจครัฐกว่า 1 ล้านล้านบาท ดันออเดอร์ใหม่ทะลัก Backlog แน่น 2,872 ล้านบาท รอรับรู้รายได้ภายใน 1–2 ปี หนุนอนาคตเติบโตยั่งยืน
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า พลังงานสะอาด และระบบสาธารณูปโภค โดยยังคงเข้าร่วมประมูลงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนธุรกิจใหม่ อาทิ Smart Grid, Micro Grid รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งลงทุนโซลาร์รูฟท็อป (Private PPA) พร้อมตั้งเป้าหมายมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 20 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2570
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายขับเคลื่อนภาคพลังงานของภาครัฐ ทั้งโครงการ Quick Big Win และการผลักดันโครงการพลังงานขนาดใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านบาท ระหว่างปี 2568–2573 อาทิ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Including Solar Floating), โครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงสำหรับศูนย์ข้อมูล (Direct PPA) และระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
“ความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูล (Data Center) และการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ รวมถึงการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจึงทำให้มั่นใจว่าจะสามารถได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการในระยะยาว” นายณัฐพงศ์ กล่าว
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 2,872 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 1-2 ปี โดยแบ่งเป็นงานภาครัฐ 1,302 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 45% และงานภาคเอกชน 1,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 55%
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DEMCO กล่าวอีกว่า บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งล่าสุดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Standard T-VER) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 3,029 tCO2eq/year ในช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2575 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม