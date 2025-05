MEA เอ็มโอยู BPC เสริมความมั่นคง-เพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายไฟฟ้า

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และ Mr. Sonam Tobjey, Chief Executive Officer of Bhutan Power Corporation Limited หน่วยงานการไฟฟ้าของประเทศภูฏาน ในโครงการ "Exchange of Power System information, Technology and Personnel" ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย ซึ่งวัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ ในหัวข้อของ Transmission Technology, Distribution Technology, Smart Grid Technology, Asset Management, Renewable Energy and etc. รวมถึงการยกระดับทักษะของบุคลากร และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เพื่อปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Emission) สู่ความยั่งยืนในการผนึกความมั่นคงระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพMEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีการเตรียมความพร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามแผนงานการป้องกันและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง MEA เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า และลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ MEA มีประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง