CPALL- BJC- CPAXT-CBG เฮรับรัฐฯ ปลดล็อกขายแอลกอฮอล์

บล.ดาโอ ประเมิน 4 หุ้นเด่น CPALL- BJC- CPAXT-CBG กลุ่ม Commerce เฮรับอานิสงส์ รัฐบาลปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 14.00-17.00 เป็นเวลา 180 วัน มีผลบังคับใช้แล้ว ช่วยหนุนยอดขายโต
บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา เรื่องกำหนดเวลาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย
1) ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วง 14.00-17.00 น. (ซึ่งเดิมเคยห้าม) เป็นระยะเวลา 180วัน ก่อนมีการประเมินผลอีกครั้ง
2) สำหรับการ “นั่งดื่ม” ภายในร้าน: หากเริ่มดื่มก่อนเวลาห้ามขาย ยังสามารถนั่งดื่มต่อได้อีก “ประมาณ 1 ชั่วโมง” ถึง 01.00 น. หลังจากร้านปิด / หลังเวลาขายสิ้นสุดที่ 24.00 น.
ทั้งนี้บริษัทมีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยจากประเด็นข้างต้น คาดหุ้นได้ประโยชน์จากการปลดล็อคการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้
- กลุ่ม Commerce ได้แก่ CPALL (NR), BJC (NR), CPAXT (ซื้อ/เป้า 23.00 บาท) จากการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดว่าจะช่วยหนุนรายได้ Food ขยายตัวเพิ่ม สำหรับสัดส่วนรายได้บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 10% ของรายได้รวม คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2025E ของ CPAXT ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท ทรงตัว YoY เเละ 2026E ที่ 1.19 หมื่นล้านบาท +13% YoY คงคำแนะนำ “ซื้อ” CPAXT ที่ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท
- กลุ่มที่ได้ประโยชน์รองลงมา: CBG (ซื้อ/เป้า 56.00 บาท) โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ 39% ของรายได้รวม คาดจะช่วยหนุนให้รายได้ distribution business ทำ All Time High ต่อเนื่อง และ other sales ขยายตัว จากรายได้จากการขาย packaging ให้กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2025E ที่ 2,831 ล้านบาท ทรงตัว YoY และปี 2026E ประเมินกำไรสุทธิที่ 3,273 ล้านบาท +16% YoY คงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 56.00 บาท อิง 2026E PER 17x (เทียบเท่า -1.75 SD below 5 yr avg PER)
อย่างไรก็ตาม มองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาใน -16% ใน 3 เดือนที่ผ่านมา ได้สะท้อนปัจจัยลบจากกัมพูชาไปพอสมควรแล้ว ราคาปัจจุบันน่าสนใจโดยเทรดที่2026E PER13.7x ยังไม่สะท้อนกำไรที่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026E