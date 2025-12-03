NKT ผนึก “Chersery Home” ดัน “นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม ”

โรงพยาบาลนครธน จับมือ Chersery Home เดินหน้าพัฒนาโครงการ “นครธน ลอง ไลฟ์ เซ็นเตอร์ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม” ตอบรับดีมานด์สังคมสูงวัย เปิดบริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม ตั้งแต่ Nursing Home–เวชศาสตร์ฟื้นฟู–Longevity ล่าสุดมีความคืบหน้าโครงการต่อเนื่อง เตรียมเปิดให้บริการปี 2569 ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ชั้นนำอาเซียนในปี 2573
รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) เปิดเผยว่า โครงการนครธน ลอง ไลฟ์ เซ็นเตอร์ เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อต้นปี 2568 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยพระราม ที่ 2 ซอย 56 (ห่างจากโรงพยาบาลนครธนเพียง 350 เมตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบ ทั้ง หมู่บ้าน ที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล คอมมูนิตี้ มอลล์ และศูนย์การค้าต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับพื้นที่พระราม 2 ให้เป็นคอมมูนิตี้ที่เหมาะกับทุกคนทุกช่วงวัย โดยการพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัว จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home (เฌ้อสเซอรี่ โฮม) ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุกว่า 10 ปี เพื่อเสริมศักยภาพด้านการบริการ และการเข้าถึงความต้องการที่แตกต่างของผู้สูงวัยและญาติ รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เกิดเป็นโครงการ “นครธน ลอง ไลฟ์ เซ็นเตอร์ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม”
นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chersery Home Group กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา Chersery Home International เรามุ่งพัฒนาโมเดลการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู พร้อมผสานมาตรฐานสากล และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ในระดับนานาชาติ รวมถึงเครือข่ายประกันสุขภาพ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อรองรับทั้งผู้รับบริการชาวไทย และชาวต่างชาติ
"การจับมือกับ บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด ในเครือบริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีศักยภาพด้านการแพทย์ และชื่อเสียงที่แข็งแรง จะช่วยเสริมความพร้อมของศูนย์แห่งนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ที่เป็นมิตรกับชุมชน และตอบโจทย์ความต้องการสุขภาพของทุกช่วงวัย และในปี 2573 เรามุ่งผลักดันให้ นครธน ลอง ไลฟ์ เซ็นเตอร์ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม ก้าวสู่การเป็นศูนย์ดูแล ฟื้นฟู และบริการสุขภาพผู้สูงอายุชั้นนำของอาเซียน ที่ผสานความเป็นสากลเข้ากับการบริการแบบไทย และหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง"
ด้าน พญ.ศิเรมอร ทองสิมา กรรมการ บริษัท นครธน เนอสซิ่ง แคร์ จำกัด และผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวเสริมว่า โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม เป็นการต่อยอดจากโรงพยาบาลนครธน ในการดูแลรักษากลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการ 1. ที่พักอาศัย การดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home) ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (Geriatric Doctor) รวมถึง กลุ่มผู้ที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หรือหลังการฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมอง และยังมีบริการดูแลแบบไปเช้า–เย็นกลับ (Day Care)
2. บริการสำหรับ ผู้ที่ต้องการเข้ามารับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Services) ทั้งการทำกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด รวมถึง ธาราบำบัด (Hydrotherapy) ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรมโดยออกแบบการรักษาตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ เช่น และ 3. ให้บริการดูแลเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Longevity Services) ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ”
"โครงการ นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ บาย เฌ้อสเซอรี่ โฮม ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว โดยผสานต้นไม้ และพื้นที่พักผ่อนเข้าในผังอาคารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มาใช้บริการ และโครงการฯ ได้ดำเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง มีความคืบหน้างานก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 58% เป็นไปตามกรอบเวลา พร้อมจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งคาดการณ์ จะเปิดให้บริการในปี 2569" พญ.ศิเรมอร กล่าว