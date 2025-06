TM ยืนยันธุรกิจTHE PARENTS โตต่อเนื่อง

"เทคโนเมดิคัล" เผยธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีทิศทางการเติบโตที่ดี ปลื้มบริการของ “THE PARENTS WELLNESS AND REHABILITATION CENTER” อยู่ในความพึงพอใจของลูกค้าและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เร่งพัฒนาบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ ตั้งเป้ามีรายได้เติบโต 60%

ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)หรือ TM เปิดเผยว่า นอกจากการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศแล้ว ยังมีบริษัท เดอะพาเร้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ TM ดำเนินธุรกิจ โรงเรียนการบริบาลเดอะพาเร้นส์ เพื่อเปิดสอนนักบริบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และ “THE PARENTS WELLNESS AND REHABILITATION CENTER” ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว ดูแลส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ซึ่งเปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่ 3 โดยตั้งเป้ารายได้จากการบริการเติบโตมากกว่า 70% และลูกค้าเข้าใหม่เติบโตมากกว่า 18% จากปี 2567ทั้งนี้ ธุรกิจการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในไตรมาสแรกของปี 2568 หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่เกินกว่าเป้า 19% มากกว่าปี 2567 ถึง 245% และ จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจและมาใช้บริการ THE PARENTS WELLNESS AND REHABILITATION CENTER คือ การมีแพทย์ตรวจอย่างสม่ำเสมอมากกว่า 3 วัน/สัปดาห์ รองลงมาได้แก่ สถานที่ตั้ง และการเดินทางที่สะดวก รวมทั้งปัจจัยเรื่องราคา หากแยกตามกลุ่มบริการพบว่า แพทย์และนักกายภาพบำบัดมีคะแนนความพึงพอใจสูงถึง 94.9% และ 92.7% นอกจากนี้แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 93 ยินดีที่จะแนะนำบริการให้กับคนอื่น ๆ เนื่องจากมีบริการที่ดี บุคลากรเอาใจใส่กับการบริการ และมีความยิ้มแย้มแจ่มใส“สำหรับกลยุทธ์ในการตลาดนั้นให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้าเก่า และเน้นปรับปรุงพัฒนาบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ให้บริการ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ นอกจากนี้แล้วยังมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ เช่น การฟื้นฟูในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูหลังผ่าตัด และกลุ่มอื่นๆ ให้มากขึ้น” ดร.สุนทรีกล่าวและเปิดเผยเพิ่มเติมถึงผลประกอบการของ TM ในปี 2567 ที่ผ่านมาว่า มีรายได้และยอดขายจากบริการต่าง ๆ อยู่ที่ 705 ล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ปี 2568 จำนวน 750 ล้านบาท จากความต้องการใช้สินค้าใช้แล้วทิ้งเติบโตอย่างต่อเนื่อง