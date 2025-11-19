xs
NKT เร่งลงทุน 3 โครงการใหญ่ เสริมศักยภาพบริการทางการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




โรงพยาบาลนครธน เดินหน้ากลยุทธ์ขยายการลงทุนต่อเนื่อง ทั้งการก่อสร้าง “โรงพยาบาลนครธน 2” และ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร นครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์” พร้อมเพิ่มจำนวนเตียงอีก 95 เตียง รองรับความต้องการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น คาดรายได้ปีนี้เติบโตต่อเนื่อง รับกระแสการขยายตัวของธุรกิจสุขภาพและนโยบาย Medical Hub ของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนเชิงรุกเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพในระยะยาว โดยมีแผนลงทุนหลัก 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนครธน 2 ตั้งอยู่บนถนนเอกชัย จำนวน 151 เตียง มีความคืบหน้าแล้วกว่า 98% คาดว่าจะเปิดให้บริการและเริ่มรับรู้รายได้ในเดือนธันวาคม 2568 นี้ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป รวมถึงเตรียมยื่นขอเข้าร่วมระบบ ประกันสังคม ในปี 2570


2.โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนครธนมีความคืบหน้า 52% คาดเปิดดำเนินการในปี 2568 ภายในศูนย์จะมีบริการดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาว เดย์แคร์ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย กายภาพบำบัด รวมถึงพื้นที่พักผ่อนพร้อมพื้นที่สีเขียว รองรับสังคมสูงวัยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย


3.โครงการขยายจำนวนเตียงโรงพยาบาลนครธน (แห่งปัจจุบัน) เพิ่มจำนวน 95 เตียง จากเดิม 150 เตียง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน VIP Royal Ward ชั้น 12 โดยเฟสแรกจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนมกราคม 2569 ปัจจุบันมีความคืบหน้า 45% ส่วนเฟสสองจะเปิดให้บริการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 การขยายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ทันทีจากการให้บริการวอร์ดวีไอพี รวมถึงรองรับผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งมีการปรับปรุงห้องคลอดใหม่ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ให้ทันสมัยและสวยงามมากขึ้น มีระบบการเข้าออกแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการและเป็นมาตรฐานสากล


แพทย์หญิง ศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า โรงพยาบาลได้เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ติดตั้งระบบ O-arm Navigator ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยนำวิถีการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพิ่มความแม่นยำ ลดภาวะแทรกซ้อน และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังเสริมทัพทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา รวมทั้งหมด 13 สาขา เพื่อรองรับความต้องการรักษาที่หลากหลาย ทั้งผู้ป่วยในประเทศและต่างชาติ


"NKT คาดว่าในปีนี้และปีหน้า รายได้จะเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) และการขยายฐานผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลมีทีมเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่างชาติอย่างใกล้ชิด รองรับนโยบาย Medical Hub ของรัฐบาล เรามุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และบริการที่ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญในอนาคต”


สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาล 3/2568 บริษัทฯมีรายได้รวม 525.5 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) จำนวน 83.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต่อรายได้ที่ 16% และมีกำไรสุทธิ 62.4 ล้านบาท ส่วนในงวด 9 เดือนปี 2568 มีรายได้รวม 1,517.7 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่ 214.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 160.6 ล้านบาท


"แม้เผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เรายังคงบริหารงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ สะท้อนผ่านอัตราส่วน P/E และ P/BV ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจสุขภาพ (9.47 เท่า และ 1.12 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ย 20.42 เท่า และ 2.55 เท่าตามลำดับ) ขณะที่ยังคงมีแนวทางจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งและโปร่งใส เชื่อมั่นว่าสามารถต่อยยอดโอกาสการเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนเมื่อภาวะเศรษฐกิจและตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ "แพทย์หญิง ศิเรมอร กล่าว

