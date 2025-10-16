“ครูเต้ย-น้องน้ำ” ควงคู่ทำบุญใหญ่ ร่วมรณรงค์บริจาคโลหิต "โครงการเต็มใจ" พร้อมเผยความสำคัญจากมุมมอง “ผู้เคยได้รับ”

เป็นคู่รักที่สาดความหวานอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ครูเต้ย-อภิวัฒน์ บุญเอนก ที่ล่าสุดควงหวานใจคนสวย “น้องน้ำ-หทัยชนก นพเก้า” ออกงานบุญครั้งสำคัญ ร่วมกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ “โครงการเต็มใจ” ณ บาร์ใหม่ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา
น้ำ หทัยชนก เผยความรู้สึกที่ได้ออกงานคู่และเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ เป็นครั้งแรกว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากค่ะ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ น้ำเองก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียง ที่เชิญชวนให้ทุกคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิต หรือยังลังเลใจ ได้มาร่วมทำสิ่งดี ๆ ไปด้วยกันนะคะ”
เธอยังได้เล่าประสบการณ์ที่เคยต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตว่า “น้ำยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อน และการมาร่วมงานในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกด้วย ดังนั้นน้ำขอเล่าในมุมมอง “ผู้เคยได้รับ” แทนแล้วกันนะคะ
เมื่อประมาณ 6 ปีก่อน น้ำเคยได้ผ่านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เลือดเยอะมากๆ เพราะเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ น้ำได้รับเลือดจากผู้บริจาค ซึ่งน้ำก็ไม่รู้นะคะว่าเขาคือใคร แต่น้ำรู้สึกขอบคุณจริงๆ เพราะเลือดถุงนั้นช่วยให้น้ำได้มีชีวิตต่อถึงทุกวันนี้ ได้มีโอกาสมายืนพูดอยู่บนเวทีในตอนนี้ ทุกครั้งที่นึกย้อนกลับไป น้ำรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆ ถ้าไม่มีผู้ให้บริจาคคนนั้นในตอนนั้น น้ำอาจจะไม่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ วันนั้นน้ำเคยผู้รับแล้ว วันนี้น้ำก็อยากจะเป็นผู้ให้บ้างค่ะ
ทุกคนรู้มั้ยคะ ว่าแม้แต่ผ่าคลอดธรรมดาก็ยังจำเป็นต้องใช้เลือดเฉลี่ยถึง 2 ถุง หรือบางคนที่เกิดอุบัติเหตุแค่เพียงเสี้ยววินาที ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้เลือดเพื่อช่วยชีวิตในทันที เราไม่มีใครรู้อนาคตเลยว่าวันพรุ่งนี้ อีกหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี ตัวน้ำเองหรือคนที่น้ำรักอาจจะจำเป็นต้องใช้เลือดถุงนั้นก็ได้ การบริจาคเลือดไม่ใช่แค่เรื่องของการให้ แต่คือการต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนค่ะ
น้ำเป็นคนที่กลัวเข็มมากๆ แต่พอน้ำได้รู้ว่าเลือดแค่ถุงเดียวก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตใครอีกคนได้ มันก็ทำให้น้ำเริ่มคิดเลยนะคะ ว่าความกลัวของเรามันเล็กมาก เมื่อเทียบกับโอกาสที่จะได้ช่วยชีวิตใครสักคน วันนี้น้ำอยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองเปลี่ยนความกลัวเล็กๆ ในใจของเรา เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้ช่วยชีวิตใครอีกหลายคนไปด้วยกันนะคะ”
พร้อมกันนี้ น้องน้ำยังได้เผยถึงกิจกรรมครั้งต่อไปที่เตรียมลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่า “กิจกรรมต่อไปของเรากับโครงการ 'เต็มใจ' จะจัดที่จังหวัดขอนแก่นเร็ว ๆ นี้ นอกจากจะร่วมรณรงค์บริจาคโลหิตแล้ว เรายังมีมินิคอนเสิร์ตเล็ก ๆ ไปสร้างบรรยากาศให้พี่ ๆ ได้ผ่อนคลายด้วย ฝากติดตามกิจกรรมของเราผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook: Narm Hathaichanokและ TikTok: @narmhnn2 แล้วมาเจอกันในกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกนะคะ”
“โครงการเต็มใจ” เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มูลนิธิดั่งพ่อสอน เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาโลหิตขาดแคลน และปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้กับเยาวชนผ่านการประกวดแคมเปญบริจาคโลหิต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:www.facebook.com/HeartfeltThailand