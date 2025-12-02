BKGI จับมือกรมการแพทย์-ฮิลจีนฯ พัฒนา ATMPs

ดร.ฉัตรชัย นพวิชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ บริษัท โอมิกส์สเฟียร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (BKGI), นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมการแพทย์ และ Dr. Dan Zhang MPH., M.D. (ที่ 3 จากขวา) Chairman บริษัท ฮิลจีน ไบโอ ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยสักขีพยาน ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) เพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ สู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางคลินิกและงานวิจัยของประเทศ
“โอมิกส์สเฟียร์” ในฐานะบริษัทย่อยของ BKGI ก้าวสู่จุดหมายสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงสำหรับโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ และโรคพันธุกรรมหายากได้มากขึ้น สะท้อนศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของไทย ที่ทัดเทียบมาตรฐานสากล ความร่วมมือนี้จะช่วยเร่งกระบวนการพัฒนา และนำ ATMPs จากห้องปฏิบัติการสู่การรักษาจริง เพื่อสร้างความหวังใหม่ และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมการแพทย์ของภูมิภาคอย่างยั่งยืน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้