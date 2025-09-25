ระหว่างวันทองกลับมาทำ All Time High ราคารูปพรรณเฉียด 58,000

ราคาทอง (96.5%) ขายปลีกในประเทศ ระหว่างวันปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ (All Time High) โดยทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเปิดตลาดเช้านี้ ที่ปรับตัวลดลงจากเมื่อวานบาททองคำละ 200
เมื่อเวลา 15.05 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาครั้งที่ 12 ดังนี้
- ทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 57,050 บาท ขายออกบาททองคำละ 57,150 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 55,910.08 บาท ขายออกบาททองคำละ 57,950 บาท
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ภาพรวมความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกมีการแกว่งตัวในกรอบแนวรับ/ต้าน สืบเนื่องมาจากดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้ทรงตัวอยู่ในระดับ 97.88 หน่วย จากระดับต่ำสุดเมื่อวันพุธที่ 97.23 หน่วย อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ได้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.13% จากเมื่อวันพุธที่ 4.10% ขณะที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า สหรัฐฯ ได้ปรับลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ยุโรป จาก 25% เหลือ 15% โดยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความตึงเครียดทางการค้า และกระตุ้นการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ-ยุโรป
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศในวันพุธว่า ได้เริ่มการสอบสวนด้านความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหม่เกี่ยวกับภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, หุ่นยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม จึงทำให้ประเด็นด้านภาษีการค้ายังคงมีความตึงเครียด และทำให้ยังคงต้องจับตาประเด็นดังกล่าว จนกว่าศาลฎีกาจะมีการตัดสินในท้ายที่สุดต่อไป
วิเคราะห์ทิศทางราคาทอง ช่วงเช้าราคาทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับที่ 3,730 ดอลลาร์ จึงประเมินว่า หากทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าว มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 3,765 และ 3,775 ดอลลาร์ตามลำดับ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 3,717 ดอลลาร์ ทองโลกอาจเข้าสู่ระยะขาลง