"Thailand's Best Managed Companies 2025" อักษร เอ็ดดูเคชั่น คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ก้าวสู่ระดับ Gold Standard สะท้อนถึงความสามารถในการจัดการองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมด้านสื่อเพื่อ การศึกษาของไทย ได้รับเชิญให้ เข้าร่วมงาน "2025 Southeast Asia Best Managed Companies Regional Awards Ceremony" ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อประกาศความ ภาคภูมิใจอีกครั้ง หลังได้รับการยกย่องจาก Deloitte Private ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มี การบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และก้าวสู่สถานะสูงสุด “Gold Standard" สะท้อนถึงความสามารถในการจัดการองค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในระดับนานาชาติ
โครงการ Thailand’s Best Managed Companies จัดขึ้นในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เพื่อยกย่ององค์กรเอกชนที่มีความโดดเด่นใน 4 มิติหลัก ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy), ความสามารถและนวัตกรรม (Capabilities & Innovation), วัฒนธรรมและความมุ่งมั่น (Culture & Commitment) และธรรมาภิบาลทางการเงิน (Governance & Financials) โดยสถานะ Gold Standard สะท้อนถึงความสามารถ ขององค์กรที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการ อันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีเพียงไม่กี่องค์กรในประเทศไทยที่สามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้
คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และก้าวสู่ระดับ Gold Standard ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งความสำเร็จขององค์กร หากแต่เป็นพลังใจที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอักษรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและยั่งยืน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ครู และเครือข่ายพันธมิตร ที่จะร่วมสานต่อความสำเร็จนี้ด้วยการสร้างนวัตกรรมและโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตของเด็กไทยทุกคน”
รางวัลนี้ตอกย้ำบทบาทของอักษร เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ของไทยที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ ทั้งในด้านพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมดิจิทัล และโครงการยกระดับศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ พร้อมยืนเคียงข้างครูด้วยความเชื่อมั่นในพลังของครูไทย