“พาณิชย์”โชว์จดสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตรเร่งด่วน มีผลงานนวัตกรรมเพียบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาโชว์ผลงานบริการ Fast Track จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 3 สาขานวัตกรรม “การแพทย์และสาธารณสุข อาหารแห่งอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม” มีผลงานโดดเด่นออกมาเพียบ ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ล่าสุดมียื่นจดรวม 130 คำขอ จดแล้ว 100 ฉบับ เผยปี 69 เตรียมเพิ่มนวัตกรรมชีวภาพ ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เข้ามาสู่ระบบจดเร่งด่วน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้า หรือการเปิดให้บริการระบบ Fast Track ที่เป็นช่องทางพิเศษเพื่อให้สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ในสาขานวัตกรรมเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ว่า กรมได้เริ่มนำร่องสาขานวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 1 มิ.ย.2565 มีตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจที่ได้รับการจดสิทธิบัตรผ่านระบบ Fast Track เช่น สเปรย์พ่นจมูกสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 แผ่นดามกระดูกใกล้ข้อต่อ และหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด เป็นต้น ซึ่งผลงานนวัตกรรมในสาขานี้ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 179 ล้านบาทต่อปี ผ่านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การโอนสิทธิ์ การจำหน่าย และใช้ประโยชน์โดยไม่ได้แสวงหากำไร
ต่อมาวันที่ 1 ม.ค.2567 ได้ขยายบริการ Fast Track โดยเพิ่มสาขานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสอดคล้องกับเทรนด์โลก ทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์เป็นอาหารใหม่ และการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ทางโภชนาการมากขึ้น เช่น ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ต่อต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบของร่างกาย หรือส่งเสริมการโภชนาการที่สร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะกับความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล เป็นต้น โดยตัวอย่างนวัตกรรม เช่น อาหารเหลวพร้อมบริโภค ไอศกรีมนมอัลมอนด์เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้านสุขภาพและความยั่งยืน
จากนั้น วันที่ 16 ธ.ค.2567 ได้ขยายบริการ Fast Track โดยเพิ่มสาขานวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลักดันเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยเร็ว ตัวอย่างนวัตกรรม เช่น เตาเผาขยะมูลฝอยแบบก๊าซไอเสียหมุนวนซ้ำ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด และน้ำยาสะท้อนความร้อนสำหรับเคลือบ เป็นต้น ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
นางอรมนกล่าวว่า โครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้านี้ มีเงื่อนไขว่าจะต้องยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในไทยเป็นที่แรก ซึ่งกระบวนการพิจารณาคำขอจะเร่งให้ไวขึ้นและดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 12 เดือนสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (จากเดิมใช้เวลา 38.5 เดือน นับจากวันยื่นให้ตรวจสอบการประดิษฐ์) และภายใน 6 เดือนสำหรับอนุสิทธิบัตร (จากเดิม 12 เดือน) โดยล่าสุดมีคำขอที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Fast Track ทั้ง 3 นวัตกรรมรวม 130 คำขอ แบ่งเป็นนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 96 คำขอ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 32 คำขอ และอนุสิทธิบัตร 64 คำขอ) นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 18 คำขอ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 คำขอ และอนุสิทธิบัตร 17 คำขอ) นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 16 คำขอ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 10 คำขอ และอนุสิทธิบัตร 6 คำขอ) โดยมีนวัตกรรมที่ได้รับจดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 100 ฉบับ คิดเป็น 77% ของคำขอ Fast Track ทั้งหมด โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์อยู่ที่ 4.5 เดือน และคำขออนุสิทธิบัตรอยู่ที่ 1.5 เดือน นับแต่วันที่กรมประกาศให้คำขอนั้นได้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ นักประดิษฐ์ นักวิจัย ใน 3 สาขานวัตกรรม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นสมัครผ่านระบบ e-Filing ของกรมได้ระหว่างวันที่ 1–10 ของทุกเดือน โดยกรมจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และจากสถิติที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการมากที่สุด เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมการแพทย์ ในกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในกลุ่มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต บริษัท ชินเนอร์ยี่ ไลฟ์ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในกลุ่มนวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำหรับในปี 2569 กรมมีแผนจะเพิ่มนวัตกรรมสาขาใหม่ ๆ ในโครงการ Fast Track สิทธิบัตร เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเตรียมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ