COCOCO เปิดกลยุทธ์เติบโตระยะยาว รับสหรัฐฯ ยกเว้นภาษีนำเข้า

ไทย โคโคนัท เปิดกลยุทธ์เติบโตระยะยาว รับอานิสงส์สหรัฐฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าซึ่งรวมหมวดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะพร้าว ด้าน CEO ระบุโครงการฟิลิปปินส์ – การเพิ่มเฟสโรงงานกระเทาะมะพร้าวคาดจะเปิดดำเนินงาน ไตรมาส 3/2569 พร้อมตอกย้ำผู้นำผลิต-ส่งออกน้ำมะพร้าวรายใหญ่ของไทย สู่ 100 ประเทศทั่วโลก
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO นางสาวพัฒรา ทัศจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ และ นางสาวนภัสสร ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ไตรมาส 3/2568 ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท และกลยุทธ์เติบโตในระยะต่อไป หลังบริษัทเดินหน้าขยายศักยภาพการผลิต และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหาร COCOCO เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจ ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมะพร้าวโลก ความคืบหน้าด้านกำลังการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ ตลอดจนสถานการณ์ส่งออกในประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และตะวันออกกลาง ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าทั่วโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ข้อมูลทางธุรกิจ และความคืบหน้าโครงการลงทุนที่ฟิลิปปินส์ เพื่อย้ำภาพความเป็นผู้นำในด้านการเป็นผู้ผลิตจำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ของไทย โดยปัจจุบันจัดจำหน่ายมากกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก
COCOCO ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่มีการตรวจสอบโรงงานน้ำมะพร้าวปลอมในจีน และเรื่องของโรงงานในจังหวัดราชบุรีที่ไม่ได้รับมาตรฐานและโดนสั่งปิด ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และไม่มีความกังวลในส่วนนี้ เนื่องจาก COCOCO ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้มาตรฐานสากล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงงานดังกล่าว อีกทั้งลูกค้าต่างประเทศยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและระบบตรวจสอบย้อนกลับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ดร.วรวัฒน์ กล่าวเสริมว่า ท่ามกลางความผันผวนทางการค้าโลก ล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทยกว่า 200 รายการ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมะพร้าวบางส่วนด้วย โดย COCOCO มองว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อภาพรวมตลาด และจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับการส่งออกในอนาคต ปัจจุบันมีสัดส่วนส่งออกไปสหรัฐถึง 30 …%
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าขยายศักยภาพการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะ โครงการในฟิลิปปินส์ และการเพิ่มเฟสโรงงานกระเทาะมะพร้าว ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยคาดว่าจะเตรียมเปิดดำเนินงาน ภายในไตรมาส 3/2569 ซึ่งจะช่วยเสริมเสถียรภาพของซัพพลายเชน รองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดเอเชียและสหรัฐฯ
ดร.วรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ความคืบหน้าทั้งสามประเด็นนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว เสริมความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วโลก และตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวชั้นนำของไทยที่ส่งออกไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก