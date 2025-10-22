COCOCOเดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ “มะพร้าวไทย” สู่ตลาดโลก

" ไทย โคโคนัท" เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์ “มะพร้าวไทย” ให้แข็งแกร่งในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจตามกลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศ ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมมะพร้าวครบวงจรของไทย โดยชูความได้เปรียบของไทยอยู่ที่วัตถุดิบมะพร้าวคุณภาพดี พร้อมตอบรับความต้องการสินค้าสุขภาพในตลาดโลกที่เติบโตขึ้นและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อส่งต่อความสดจากธรรมชาติและคุณค่าของมะพร้าวไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ "COCOCO" เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีในโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหลักอย่าง ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ซึ่งให้ความสนใจผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไทยในกลุ่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, น้ำมะพร้าวออร์แกนิค และผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมบริโภค (Ready-to-Drink/Ready-to-Eat) มากขึ้น
นอกจากนี้ ไทย โคโคนัท ยังมุ่งสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้าระดับโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขยายฐานลูกค้าในตลาดใหม่ๆ พร้อมปรับกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
“วันนี้ Thai Coconut ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตมะพร้าว แต่คือแบรนด์ที่ส่งมอบคุณค่าจากมะพร้าวไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก เราให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในแบรนด์ไทย” ดร.วรวัฒน์กล่าว
ด้านการลงทุน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเสริมศักยภาพการผลิตและขยายฐานการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดโลก โดยนอกเหนือจากฐานกำลังการผลิตหลักที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของบริษัทฯ แล้ว ขณะนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2569 ซึ่งการขยายการลงทุนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ในเวทีสากล เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ และในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติในปี 2569 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ๆ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนแบรนด์มะพร้าวไทยให้โดดเด่นบนเวทีโลก