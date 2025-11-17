นักวิเคราะห์มองบวกหลังสหรัฐฯเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเกษตร

นักวิเคราะห์มองบวก หลังสหรัฐฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรกว่า 200 รายการ หนุน COCOCO มีโอกาสรับอานิสงส์ในไตรมาส 4/68 ส่งสัญญาณบวกต่อผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ COCOCO ที่เติบโตแข็งแกร่งในตลาดอเมริกา ด้าน CEO “COCOCO” ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ พร้อม เดินหน้า รุกตลาดอเมริกาอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายในตลาดดังกล่าวยังคงเติบโตแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานของบริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด : LIB เปิดเผยบทวิเคราะห์ถึงกรณีที่สหรัฐฯ ยกเว้นภาษีบางรายการว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. เวลา 0:01 น. เวลาสหรัฐฯเป็นต้นไป จะยกเว้นภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal tariff) สินค้าการเกษตรกว่า 200 รายการ อาทิ กาแฟ, เนื้อวัว, กล้วย, น้ำส้ม และน้ำมะพร้าว ประกอบด้วยน้ำมะพร้าว, น้ำมะพร้าวผสม, เนื้อมะพร้าวแช่แข็ง, น้ำมันมะพร้าว และมะพร้าวที่เตรียมหรือถนอมไว้ด้วยวิธีอื่น จากความต้องการที่สูงภายในประเทศ ส่งผลให้บริษัทไทยได้ประโยชน์จากการที่ลูกค้าสหรัฐฯมีต้นทุนถูกลง จึงไม่ต้องต่อราคากับบริษัทไทยมากเท่าก่อนหน้านี้
นักวิเคราะห์ ให้ความคิดเห็นว่า ฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองเป็น "บวก" ต่อบริษัทที่มีรายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ อาทิ COCOCO ที่่ส่งออกทั้งกะทิ และน้ำมะพร้าวไปสหรัฐฯ โดยผู้บริหาร COCOCO กำลังประสานงานกับกรมศุลกากร หากได้รับการยกเว้นภาษี โดยปัจจัยบวกนี้จะช่วยพยุงกำไรของ COCOCO ใน4Q25 ซึ่งเป็น Low season
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เปิดเผยว่า ตลาดสหรัฐฯ ถือเป็น ตลาดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Market) ที่สร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 ยอดขายในตลาดสหรัฐฯ ของบริษัท ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งแบบปีต่อปี (YoY) และ ไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ) สะท้อนให้เห็นถึง ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ยังคงแข็งแกร่ง และ กระแสความนิยมในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) ที่เติบโตชัดเจนในตลาดอเมริกา
“มาตรการยกเว้นภาษีของสหรัฐฯ ถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยเสริมการเติบโตของบริษัทในตลาดอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่มียอดขายขยายตัวอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว COCOCO จะเดินหน้าขยายตลาดสหรัฐฯ ทั้งในด้านการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น”
สำหรับ โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ชื่อ NOVOCOCONUT INC. ขณะนี้บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มใน Phase 2 เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์และสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยการขยายโครงการดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาเปิดดำเนินการเลื่อนออกจากแผนเดิมเล็กน้อย
โรงงานในฟิลิปปินส์จะมีบทบาทสำคัญในการ เสริมศักยภาพการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ และ ลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Risk) ในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ COCOCO ในการเป็น ผู้นำอุตสาหกรรมมะพร้าวระดับโลก ที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม