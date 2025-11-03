“ไทย โคโคนัท” ลุยฟิลิปปินส์ พบPEZA ถกสิทธิประโยชน์รง.

ผู้จัดการรายวัน 360 - บมจ. ไทย โคโคนัท หรือ COCOCO เดินหน้าขยายการลงทุนในต่างประเทศ เยือนฟิลิปปินส์ เข้าพบผู้บริหารระดับสูง PEZA หารือสิทธิประโยชน์การลงทุนของ “NOVOCOCONUT" โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทที่คาดจะแล้วเสร็จปี 2569 ระบุการหารือครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและหน่วยงานรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ
นางสาวพัฒรา ทัศจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและสารสนเทศ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ "COCOCO" เข้าพบ Ms. Anidelle Joy Alguso, Deputy Director General for Policy and Planning (Philippine Economic Zone Authority: PEZA) ณ สำนักงานใหญ่ของ PEZA เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
การเข้าพบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่บริษัท NOVOCOCONUT ได้รับจาก PEZA ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ PEZA เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดย NOVOCOCONUT ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการของ PEZA เพื่อขยายการดำเนินงานและการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ NOVOCOCONUT ได้รับจาก PEZA ประกอบด้วย
• การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Income Tax Holiday: ITH) เป็นระยะเวลา 5 ปี
• หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิ ITH จะมีสิทธิได้รับ ภาษีเงินได้นิติบุคคลพิเศษ (Special Corporate Income Tax: SCIT) ในอัตราร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 10 ปี
• การยกเว้นอากรนำเข้า สำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอะไหล่ และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
• การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการนำเข้า และสิทธิ VAT Zero-rating สำหรับการซื้อสินค้าและบริการภายในประเทศ
นางสาวพัฒรา เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเสริมศักยภาพการผลิตและขยายฐานการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดโลก โดยนอกเหนือจากฐานกำลังการผลิตหลักที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของบริษัทฯ แล้ว ขณะนี้บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2569
การหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและหน่วยงานรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ และสนับสนุนการขยายธุรกิจของ NOVOCOCONUT ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน