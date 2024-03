LH Bank เปิดเงินฝากสกุล US Dollar ชูดอกเบี้ยสูง 5.35%

เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US Dollar ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.35% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่ต้องการรับผลตอบแทนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับบัญชีสกุลเงินบาททั่วไป และมีความสนใจวางแผนการลงทุนผ่านบัญชีเงินฝากต่างประเทศ Foreign Currency Deposit (FCD) ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงโดนใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนและสร้างโอกาสในการลงทุนด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของตลาดทางการเงิน สกุลเงินต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวเสริมว่า เงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน US Dollar สามารถเลือกฝากได้ตามระยะเวลา ฝาก 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ฝาก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี และฝาก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.35% ต่อปี เปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มขั้นต่ำ 10,000 US Dollar ต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 200,000 USD ต่อระยะเวลาการฝาก โดยลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2567