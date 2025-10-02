COCOCO เผยโรงงานที่ฟิลิปปินส์ไม่รับผลกระทบแผ่นดินไหว

" ไทย โคโคนัท" แจงโรงงานใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในฟิลิปปินส์ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว พร้อมย้ำการก่อสร้างโรงงานใหม่ยังคงเดินหน้าได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้างหรือแผนการดำเนินงาน นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัท
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ "COCOCO" ผู้ผลิตจำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัท ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศฟิลิปปินส์ โดยโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกะทิของบริษัทฯ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Anflo Industrial Estate (AIE) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองปานาโบ จังหวัดดาเวา เดล นอร์เต ประเทศฟิลิปปินส์ ยังคงก่อสร้างตามปกติ และยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการอยู่คนละฝั่งกับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว
“บริษัทฯ ยืนยันว่า การก่อสร้างโรงงานใหม่ยังคงเดินหน้าได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้างหรือแผนการดำเนินงาน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ COCOCO ”ดร.วรวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรม Anflo Industrial Estate (AIE) เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเอกชนชั้นนำของฟิลิปปินส์ ที่ตั้งอยู่ในเมืองปานาโบ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมะพร้าวและเกษตรกรรมของประเทศ โดยจุดแข็งด้าน ทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ ตั้งอยู่ใกล้ ท่าเรือ Davao International Container Terminal (DICT) ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดของฟิลิปปินส์ ทำให้การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ และสามารถส่งออกไปยังตลาดหลักได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร โดย AIE มีระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย ทั้ง ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และคลังสินค้า พร้อมรองรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ผนวกด้วยความแข็งแกร่งด้านแหล่งวัตถุดิบใกล้โรงงาน โดยฟิลิปปินส์เป็น ผู้ผลิตมะพร้าวรายใหญ่ของโลก และพื้นที่โดยรอบ AIE เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวคุณภาพสูง ทำให้สามารถเข้าถึงวัตถุดิบสดใหม่ได้โดยตรง ลดต้นทุนวัตถุดิบ และเพิ่มความมั่นคงของซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาสนับสนุนต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน