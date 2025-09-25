อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัล "CSR Award 2025" เชิดชูองค์กร CSR ดีเด่น สร้างพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดย นายวาทิต ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด (พื้นที่ฉะเชิงเทรา) ในโครงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติรางวัลส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ประจำปี 2568 (CSR Award 2025) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของอีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรของประเทศ แต่ยังมุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อชุมชน ส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิค ต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีสท์ วอเตอร์ อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ในปี 2567 ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับจังหวัด, จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนพิการให้สารมารถพึ่งพาต้นเองได้อย่างยั่งยืน และโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร ที่สามารถบูรณาการการบำบัดน้ำเสียร่วมกับชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำโครงการน้ำดื่มสะอาดในรูปแบบรถบริการเคลื่อนที่ น้ำบรรจุถ้วย น้ำบรรจุขวด รวมทั้งมีจุด จ่ายน้ำสำหรับอุปโภคในชุมชน (ท่อธาร) ให้บริการในจุดต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากมีสถานการณ์ภัยแล้ง, จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามชุมชนต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คนในแต่ละปี เป็นต้น โดย อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ยังคงมุ่งมั่นสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน ครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่เคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป