WHAUPเปิดแผนครึ่งปีหลัง เร่งขยายพอร์ตไฟฟ้าโซลาร์เพิ่ม

“ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ฯ เปิดแผนครึ่งปีหลัง 2568 เดินหน้าขยายธุรกิจสาธารณูปโภค พร้อมเดินเกมรุกขยายพอร์ตพลังงานไฟฟ้าโซลาร์อีก 100เมกะวัตต์ในครึ่งปีหลังนี้ รองรับดีมานด์ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center คาดครึ่งปีหลังฟื้นตัวโตต่อเนื่อง
นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) เปิดเผยว่าในครึ่งปีแรกจะเต็มไปด้วยความท้าทายต่างๆ แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนขยายการให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเซ็นต์สัญญาซื้อขายน้ำเพิ่มกว่า 28 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะ Data center ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้น้ำที่สูง พร้อมทั้งคาดว่าจะมีการเซ็นต์สัญญาซื้อขายน้ำกับลูกค้ากลุ่ม Data center เพิ่มเติมอีกในช่วงครึ่งปีหลัง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เพื่อรองรับดีมานด์จากลูกค้าที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเริ่มทยอยรับรู้ยอดจำหน่ายน้ำจากลูกค้า Data center เหล่านี้บางส่วนได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป
ในส่วนของยอดจำหน่ายน้ำในปี 2568 แม้ว่าในครึ่งปีแรกยอดจำหน่ายน้ำในประเทศจะลดลง แต่บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น จากการฟื้นตัวของดีมานด์จากกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี ในขณะที่ธุรกิจน้ำในประเทศเวียดนามยังมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยหลักจากโครงการ Doung River ที่ยังคงมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าปริมาณยอดจำหน่ายน้ำรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2568 ไว้ที่ 166 ล้านลูกบาศก์เมตร ใกล้เคียงกับปีก่อน
ด้านธุรกิจพลังงาน (ไฟฟ้า) บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมฯ รวมถึงในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นโครงการโซลาร์รูฟท็อป โครงการผลิตไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff และ Direct PPA โดยในครึ่งปีแรก บริษัทฯ มียอดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นจากโรงไฟฟ้าทุกประเภทรวม 991 เมกะวัตต์ ในจำนวนนี้เป็นพลังงานหมุนเวียน 463 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการโซลาร์ที่ COD แล้ว 156 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนาอีก 285 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ยังได้ลงนาม MOU กับลูกค้ากลุ่ม Data Center เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน Direct PPA ขนาด 120 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ามียอดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวมเพิ่มเป็น 1,185 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะมีโครงการโซลาร์เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มอีกกว่า 100 เมกะวัตต์ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้
นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ WHAUP กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเสริมสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม เช่น การนำนวัตกรรม AI มาใช้พัฒนา Smart Water Solutions, Solar Anomaly และ Solar Forecasting เป็นต้น
นอกจากนี้ยังผลักดันกลยุทธ์ Energy Trading ผ่านแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer Energy Trading ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มลูกค้าสนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 30 ราย และเตรียมเริ่มทดสอบการซื้อขายจริงภายในโครงการ Sandbox ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้หากสำเร็จตามที่คาดการณ์จะเป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมถึงต่อยอดไปสู่ธุรกิจคาร์บอนเครดิตในอนาคต และ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าต่อยอดการเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าให้กับสังคม