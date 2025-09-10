EA โชว์ Bio-PCM–SAF พลิกปาล์มไทยสู่พลังงานโลก

"พลังงานบริสุทธิ์ " เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม” ปี 2568 เยี่ยมชมโรงงาน EBI ระยอง โชว์นวัตกรรมพลังงานสะอาด Bio-PCM (Phase Change Material) จากปาล์มไทย ซึ่งเป็นวัสดุชีวภาพที่สามารถดูดซับและคายความร้อนได้ ช่วยควบคุมอุณหภูมิ ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรกรปาล์ม รวมถึงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ภายใต้แนวคิด “ไทยแบบใหม่ ไม่ลืมถิ่น” สะท้อนการต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีโลก พร้อมยกระดับเกษตรกร–สิ่งแวดล้อม และเสริมความยั่งยืนธุรกิจพลังงานของ EA
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) นำคณะผู้เข้าประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม” ประจำปี 2568 เยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (EBI) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาและเรียนรู้กระบวนการผลิตพลังงานสะอาด และนวัตกรรมด้านไบโอเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างกระบวนการผลิตสารเปลี่ยนสถานะ (Bio-PCM) รวมถึงกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) เป็นต้น
สำหรับกระบวนการผลิตสารเปลี่ยนสถานะ (Bio-PCM) กำลังได้รับความสนใจในหลายประเทศ เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้คุ้มค่าสูงสุด ขณะเดียวกันยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตปาล์มดิบ ช่วยยกระดับรายได้และสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มแก่เกษตรกรไทย คุณสมบัติเด่นของ Bio-PCM คือการดูดซับและคายความร้อนได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการ ทำให้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น อาคารและการก่อสร้าง ระบบขนส่ง สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะผ้าไทยที่สามารถผสาน Bio-PCM ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพการสวมใส่ให้สบายยิ่งขึ้น และเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก
ส่วนกระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ทางบริษัทใช้เทคโนโลยี HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) ผลิตจากน้ำมันเหลือใช้หรือไขมันสัตว์ ผ่านการกลั่นเป็น SAF ที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าเชื้อเพลิงเครื่องบินทั่วไป และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องบินแบบเดิม ถือเป็นการส่งเสริมแนวคิด BCG เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน EA ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงธุรกิจใหม่ เช่น กำจัดขยะและโรงไฟฟ้าขยะ แบตเตอรี่ สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา EA มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การ ลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่ไปด้วย
ทั้งนี้ การที่บริษัทได้ให้คณะผู้เข้าประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม” เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ถือเป็นการสื่อสารภาพรวมว่า EA ไม่ได้เพียงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นองค์กรที่เดินหน้าในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดของประเทศ มีส่วนช่วยให้ไทยก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งรากเหง้าและวัฒนธรรม ภายใต้คอนเซปต์ "ไทยแบบใหม่ ไม่ลืมถิ่น"