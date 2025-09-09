ทิพยประกันภัย ต้อนรับผู้เข้าประกวด “นางสาวถิ่นไทยงาม 2568” เติมเต็มความรู้ด้านประกันภัยผ่านกิจกรรม “เล่าประกันภาษาถิ่น”

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), คุณปนัดดา ชุติโกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี 2568 ที่เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัว ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำหรับการเก็บตัวครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม “เล่าประกันภาษาถิ่น” โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย อาทิ TIP Lady, TIP International Travel Sure และ TIP Personal Cyber พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการมีประกันภัยในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละท่านได้ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้น พร้อมเผยแพร่ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารเรื่องราวประกันภัยให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดของกิจกรรมครั้งนี้ จะได้สิทธิ์ Fast Track เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย และยังร่วมเก็บคะแนนเพื่อลุ้นตำแหน่งพิเศษ TIP ICONIC STAR รับเงินรางวัล 100,000 บาท
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพ และเผยความสามารถในมิติที่ลึกซึ้งกว่าความงดงามภายนอก สะท้อนคุณค่าของการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ที่มุ่งนำเสนอทั้งความงดงาม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และปัญญาของหญิงไทยสู่สายตาสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ พระราม 3