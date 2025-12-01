SNNP เปิดแผนกลยุทธ์ปีหน้า ลุยลงทุนธุรกิจหลัก เร่งฟื้นตลาดในประเทศ ขยายต่างประเทศ พร้อมปลุกกระแสใหม่ด้วย “เจเล่ เยลลี่ โซดา”

SNNP ประกาศทิศทางธุรกิจปีหน้า วางยุทธศาสตร์ “Invest in Core Business” เน้นสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางจัดจำหน่าย และการฟื้นตัวของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV พร้อมเสริมไลน์สินค้าใหม่ในหลายหมวด หวังรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเทรนด์การบริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการสินค้าราคาเข้าถึงง่าย สนุก และแชร์ต่อได้ ล่าสุดเปิดตัวสินค้าไฮไลต์ “เจเล่ เยลลี่ โซดา” สินค้าไฮบริดครั้งแรกในไทยที่คาดว่าจะเป็นเรือธงเร่งการเติบโตในกลุ่มเยลลี่และเครื่องดื่มของบริษัท
เศรษฐกิจไม่ฟื้น เตรียมเดินเกมรุกปีหน้า “ลงทุนธุรกิจหลัก”
วิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า ภายใต้ภาพเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้า และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ SNNP วางแผนเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ที่ระมัดระวังแต่แข็งแรง โดยชูการสร้างการเติบโตในเสาหลักของบริษัท ทั้งในกลุ่มขนมและเครื่องดื่ม ซึ่งยังเป็นหมวดที่บริษัทมีความแข็งแกร่งที่สุด พร้อมรับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อฐานล่าง
แม้ว่าผลประกอบการบางช่วงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะฝนตกหนักที่ทำให้การเดินทางลดลง แต่ยอดขายผ่านบริการเดลิเวอรีกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทยังคงแข็งแรง เช่น การป้องกันเหตุการณ์น้ำท่วมโรงงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาด Snack ยังโต Beverage ติดลบ
ตลาดสแน็คในปี 2025 คาดว่าจะเติบโต 6–7% โดยเฉพาะกลุ่มสแน็คที่สร้างความแตกต่าง เช่น หมึกกรอบ และสินค้าใหม่ที่เข้ามากระตุ้นตลาด แม้บางหมวดยังชะลอตัว เช่น ปลาหมึกเส้น แต่ SNNP เชื่อว่า “นวัตกรรมสินค้า” จะช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างชัดเจน ขณะที่ตลาดเครื่องดื่มภาพรวมอาจติดลบจากปัจจัยสภาพอากาศ แต่หลายหมวด เช่น กาแฟพร้อมดื่ม ยังคงเติบโตทั้งมูลค่าและปริมาณ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญให้บริษัทผลักดันสินค้ากลุ่ม Magic ให้เติบโตต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Magic Farm น้ำมะพร้าว 90% ราคา 10 บาท, Magic X น้ำผลไม้ผสมน้ำมะพร้าว ที่ใช้ “กวิน” เป็นพรีเซ็นเตอร์ รวมถึงกลุ่มวิตามินดริ๊งก์ที่มีสูตรใหม่ Collagen และ Fiber
จัดทัพการตลาดใหม่ เพิ่ม “แบรนด์บิลดิ้ง” และกลยุทธ์เข้าถึงจริง
ปีหน้าเน้นกลยุทธ์ ลดพรีเซ็นเตอร์ แต่เพิ่มการลงทุนด้าน แบรนด์บิลดิ้งและเนื้อหาที่เข้าถึงจริง พร้อมทำกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย เช่น ออกแคมเปญพิเศษให้แฟนคลับร่วมกิจกรรมกับศิลปิน ในด้านช่องทางขาย Modern Trade มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย Makro เป็นดาวเด่นเติบโตสูงถึง 16% จากความร่วมมือด้าน PDQ และโปรโมชั่นใหม่ ขณะที่ Traditional Trade คาดว่าจะฟื้นตัวตามมาตรการภาครัฐในต้นปีหน้า
ตลาดต่างประเทศ CLMV ยังเป็นกำลังหลัก เวียดนามเริ่มฟื้นหลังปรับโครงสร้างคู่ค้า
ธุรกิจต่างประเทศมีสัดส่วน 20% ของรายได้ทั้งหมด โดยตลาดหลักยังเป็น CLMV ถึง 70% โดยเฉพาะเวียดนาม ซึ่ง SNNP มีโรงงานและดำเนินธุรกิจมานานกว่า 20 ปี หลังจากแก้ปัญหาคู่ค้า Depo Partners แล้ว คาดว่าตลาดเวียดนามจะกลับมาเติบโตได้ชัดเจนในปีหน้า
ปีหน้าลุยออกสินค้ารสชาติใหม่
หนึ่งในแผนงานสำคัญคือการผลักดันสินค้าใหม่ “เจเล่ เยลลี่ โซดา” นวัตกรรมกิน–ดื่มผสาน เยลลี่หนึบ + ความซ่าแบบโซดาในขวดเดียวกัน ครั้งแรกในไทย พร้อมคอนเซ็ปต์แรง “ไม่ใช่แค่ดื่มซ่า…แต่เคี้ยวซ่าได้!” ปูพรม 600 โรงเรียนทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 68 และขยายเพิ่มในต้นปี 69 พร้อมเตรียมวางขายไซส์ที่เหมาะสมกับช่องทางโมเดิร์นเทรด คาดหวังยอดประมาณ 150 ล้านบาท ลุยแผนการตลาดครบวงจรทั้งออฟไลน์–ออนไลน์ และอินฟลูเอนเซอร์ โดยผลิตภัณฑ์มีให้เลือก 3 รสชาติยอดนิยม สตรอว์เบอร์รีโซดา, ส้มโซดา และมิกซ์ฟรุตครีมโซดา ในราคาเข้าถึงง่ายเพียง 10 บาท เจาะกลุ่ม Gen Z ที่ต้องการความสนุกแบบแชร์ได้ โดยคาดว่าจะกลายเป็นสินค้าไวรัลบน TikTok ตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว และคาดหวังให้เป็นสินค้าเรือธงที่ผลักดันยอดขายในอนาคต