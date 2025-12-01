แบงก์ชาติสำรองธนบัตรรองรับความต้องการใช้เงินสดหลังน้ำท่วมพร้อมเพิ่มช่องทางและธนบัตร

แบงก์ชาติสำรองธนบัตรรองรับความต้องการใช้เงินสดหลังน้ำท่วม เพิ่มช่องทางแลกธนบัตรชำรุดตลอดเดือน ธ.ค. พร้อมจัด “คลินิกธนบัตร” เดินสายลงพื้นที่ให้ประชาชนนำธนบัตรชำรุดมาแลกได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะแจ้งวันเวลาและจุดรับแลกให้ทราบต่อไป
นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า แบงก์ชาติได้เตรียมธนบัตรไว้รองรับความต้องการใช้เงินสดของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ให้เพียงพอรองรับการเบิกจ่ายในช่วงที่มีความต้องการสูงกว่าปกติ รวมทั้ง ได้สำรองธนบัตรเพิ่มที่ศูนย์จัดการธนบัตรจังหวัดใกล้เคียง พร้อมนำมาสมทบที่หาดใหญ่หากมีความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ได้ประสานให้สถาบันการเงินเตรียมกระจายธนบัตรไปถึงมือประชาชนผ่านสาขาและตู้ ATM ที่เปิดให้บริการด้วย
สำหรับธนบัตรที่เสียหายหรือชำรุดจากน้ำท่วมจนไม่สามารถนำไปใช้จ่ายหรือทำธุรกรรมได้ตามปกติ ประชาชนสามารถนำมาแลกที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่เปิดทำการได้ทุกวัน นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและบริเวณใกล้เคียงที่เปิดให้บริการได้ให้ความร่วมมือในการเปิดรับแลกธนบัตรชำรุดได้ทุกวันตลอดเดือนธันวาคม 2568 (จากเดิมที่เปิดให้แลกเฉพาะวันพุธ) รวมทั้งแบงก์ชาติจะจัด “คลินิกธนบัตร” เดินสายลงพื้นที่ให้ประชาชนนำธนบัตรชำรุดมาแลกได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะแจ้งวันเวลาและจุดรับแลกให้ทราบต่อไป สำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ซึ่งได้ออกแบบมาให้มีความทนทานมากขึ้นนั้น ประชาชนสามารถนำมาล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากยังชำรุดเสียหายสามารถนำมาแลกได้ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น