ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.22- แข็งค่าตามฟันด์โฟลว์-สกุลเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.22 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ การแข็งค่าของเงินหยวนและสกุลเงินอื่นในภูมิภาค และราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ยังถูกกดดันจากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือน ธ.ค. นี้
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 494.53 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 3,071 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-32.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค. ของจีน