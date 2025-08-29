คนไทยหันใช้เงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น ส่งผลยอดพิมพ์ธนบัตรลดลง

นางบุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วอัตราการเติบโตของธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนในระบบ จะขยายตัวสอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ภายหลังจากมีการทำธุรกรรมด้วยระบบ e-Payment มากขึ้น จึงทำให้อัตราการเติบโตของธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบลดลง จากเดิมที่เติบโตในระดับ 2 หลัก แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 3-6%
ทั้งนี้ ธปท. จะพยายามผลักดันให้มีการใช้ Digital Payment อย่างต่อเนื่อง เพราะมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
"ตัวเลขดังกล่าว สะท้อนว่าประชาชนหันมาใช้ e-Payment มากขึ้น และใช้เงินสดน้อยลง โดยปริมาณธุรกรรมพร้อมเพย์ จากเดิมอยู่ที่ 14 ล้านธุรกรรม/วัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 50 ล้านธุรกรรม/วัน และวงเงินการใช้ต่อรายการปรับลดลง จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 บาท/รายการ ปัจจุบันเหลือเพียงหลักสิบบาทเท่านั้น ทำให้มีผลต่อการอัตราเติบโตของการใช้ธนบัตร" นางบุษกร กล่าว
พร้อมระบุว่า แนวโน้มการเติบโตของ e-Payment จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อปริมาณการพิมพ์ธนบัตรลดลงเหลือเฉลี่ย 1,300-1,500 ล้านฉบับ/ปี จากเดิมเหลือ 2,000 ล้านฉบับ/ปี ทั้งนี้ การพิมพ์ธนบัตรอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ หากมีนโยบายจากภาครัฐเข้ามาด้วย
ขณะที่อัตราการปลอมแปลงธนบัตร พบว่า มีแนวโน้มลดลงจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เช่น ธนบัตรพอลิเมอร์ ซึ่งอัตราการปลอมแปลงธนบัตรของไทย เฉลี่ยอยู่ที่ 0.4% ต่อ 1 ล้านฉบับ ขณะที่บางประเทศมีอัตราการปลอมแปลงสูงถึง 10-20% ต่อ 1 ล้านฉบับ
"เรากำลังศึกษาธนบัตรใบละ 500 บาท และ 1,000 บาท ชนิดพอลิเมอร์ โดยในอนาคต สัดส่วนธนบัตรที่เป็นกระดาษจะปรับลดลงได้ เนื่องจากจะมีการพิมพ์ธนบัตรที่เป็นพอลิเมอร์มากขึ้น" นางบุษกร กล่าว