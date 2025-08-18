ไทยพาณิชย์เปิดโอนเงินหยวนผ่าน CIPD-รองรับการค้าการลงทุนไทย-จีน

ธนาคารไทยพาณิชย์ยกระดับบริการเงินโอนต่างประเทศสกุลเงินหยวนให้แก่ลูกค้าธุรกิจที่มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าในประเทศจีนรวมถึงประเทศอื่นทั่วโลก ผ่านระบบ CIPS (Cross Border Interbank Payment Systems)เพิ่มความคล่องตัวทางการค้าและการลงทุน-ช่วยให้ธุรกิจบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ Head of Digital Business and Payment Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารลงนามข้อตกลงความร่วมมือสำหรับเข้าร่วมใช้งานระบบ CIPS ผ่านอุปกรณ์ที่ให้บริการนวัตกรรมข้ามพรมแดน (Cross-border Innovative Service Device -CISD) กับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการและตอบสนองความต้องการในการโอนเงินด้วยเงินสกุลเงินหยวน ให้กับลูกค้านิติบุคคลของไทยพาณิชย์ที่มีธุรกรรมกับคู่ค้าในประเทศจีน โดยธนาคารเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างลูกค้าธุรกิจของสองประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมาโดยตลอด และในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ จีนมีการส่งออกมาอาเซียนเพิ่มขึ้น 16.8% โดยส่งออกมาไทยเติบโตสูงสุดในอาเซียนอยู่ที่ 27.9% จึงทำให้ปริมาณธุรกรรมเงินหยวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน การโอนและรับเงินด้วยสกุลเงินหยวนได้โดยตรงที่สะดวกและรวดเร็ว จึงเป็นปัจจัยเสริมต่อการค้าการลงทุนของสองประเทศ และยังช่วยให้ธุรกิจบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยธนาคารคาดว่าจะพร้อมให้บริการโอนเงินหยวนผ่านระบบ CIPS ภายในเดือนกันยายน 2568
ทั้งนี้ CIPS คือ ระบบชำระเงินที่ได้รับอนุญาตจากจากธนาคารกลางแห่งประเทศจีนในการให้บริการชำระบัญชีสกุลเงินหยวนระหว่างประเทศสำหรับธนาคารสมาชิกทั่วโลก เพื่อช่วยในการชำระบัญชีสกุลเงินหยวนได้ง่ายและสะดวกขึ้นรวมไปถึงการสนับสนุนให้ใช้เงินหยวนได้แพร่หลายมากขึ้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการลงนามกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านบริการ CIPS และ CISD และนับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีนในการนำอุปกรณ์ CISD มาเปิดตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
"การมีส่วนร่วมของธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเสริมบทบาทของประเทศไทยในการบูรณาการทางการเงินระดับภูมิภาค และขยายฐานลูกค้าที่มีธุรกรรมกับประเทศจีน สะท้อนเป้าหมายของธนาคารในการนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น"