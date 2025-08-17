"ดี้-นิติพงษ์" โพสต์ปริศนา? ถ้าหวยออก 5:4 คิดดีไม่ได้

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย นิติพงษ์ ห่อนาค หรือ “ดี้” นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็นต่อกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้
ในข้อความดังกล่าว อ้างถึงภาพคาดการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งระบุว่า “วันที่ 6 มี 5 คนไปดูงานที่อินเดีย…ผลคาดการณ์น่าจะออกมาเป็น 5-4” โดยพี่ดี้กล่าวว่า หากผลการวินิจฉัยออกมาเป็นไปตามตัวเลขดังกล่าว จะไม่อาจคิดในแง่ดีได้
นอกจากนี้ พี่ดี้ยังกล่าวเชิงหยอกล้อว่า “ฉันจะหงุดหงิดมาก…เพราะฉันไม่เคยแทงหวยถูกเลย” ทำให้ข้อความดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ คดีคลิปเสียงดังกล่าวเป็นประเด็นที่สังคมการเมืองไทยจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกี่ยวพันกับตัวนายกรัฐมนตรี และมีผลต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ