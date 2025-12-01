CPF ออกหุ้นกู้ใหม่ อายุ 4 – 8 ปี ขายนักลงทุนทั่วไป ม.ค.69

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุระหว่าง 4 – 8 ปี อัตราดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง คาดเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป 20-22 มกราคม 69 ชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A”
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่าบริษัท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 4 ปี 6 ปี และ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง คาดเสนอขายวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2569 ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ผ่านทางสาขาและช่องทางออนไลน์ รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
สำหรับ CPF และหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ CPF ในฐานะผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับโลก ด้วยฐานการผลิตที่กระจายตัวในหลายประเทศ และความหลากหลายในสินค้าและตลาด
โดยสถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายให้ความเห็นว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพ รวมถึงมีการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดย CPF ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
ในส่วนของผลการดำเนินงาน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 CPF มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 430,335 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ทั้งสิ้น 24,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 57 จากการบริหารด้านประสิทธิภาพการดำเนินการตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิผล รวมถึง ต้นทุนที่ลดลงจากราคากากถั่วเหลืองในหลายประเทศทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง