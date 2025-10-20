ทรู เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 3.50% ตอบโจทย์ความมั่นคง รับเทรนด์ดอกเบี้ยขาลง เปิดจอง 30 – 31 ต.ค. และ 3 พ.ย.68

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนำของไทยและอันดับ 1 ของโลกด้านความยั่งยืนด้วยคะแนน DJSI 2024 สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตอย่างมั่นคง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน 4 ชุด อายุตั้งแต่ 4 ปีถึง 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ 2.80-3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ “A+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนความแข็งแกร่งทางธุรกิจและวินัยทางการเงินของทรูโดยนักลงทุนสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคมและวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ผ่าน 7สถาบันการเงินชั้นนำได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ซีไอเอ็มบี ไทย ยูโอบี บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งสร้างเสถียรภาพทางการเงินควบคู่กับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการออกหุ้นกู้ใหม่ 4 ชุด อายุตั้งแต่ตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี มอบผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอเป็นโอกาสดีที่จะล็อคผลตอบแทนก่อนที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงพร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในระยะยาวของทรู
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมเสริมศักยภาพในการขยายธุรกิจและนวัตกรรมในอนาคต หุ้นกู้ทรูถือเป็นโอกาสการลงทุนที่โดดเด่น มั่นคงให้ผลตอบแทนที่ดี พร้อมก้าวไปกับองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมาโดยตลอด”
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อปี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่ายังมีโอกาสที่ กนง. อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมช่วงปลายปี และ 1 ครั้งในปีถัดไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปต่ำกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ ทำให้ช่วงเวลานี้ถือเป็น‘จังหวะเหมาะ’ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการล็อคผลตอบแทนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่”หุ้นกู้ของทรูจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่โดดเด่นเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงพร้อมผลตอบแทนสม่ำเสมอในสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลง”
หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด โดยมีอายุหุ้นกู้ให้เลือกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อนำเงินที่ได้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ตามแผนการบริหารการเงินของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ที่ออกเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.05% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้ครบปีที่ 5 เป็นต้นไป
โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคลสามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด - (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 285 1555
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 4004
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoneyWallet Application และวิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6