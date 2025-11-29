ซื้อขายหุ้นกู้ตลาดรองอย่างไร คู่มือสำหรับนักลงทุนมือใหม่

หุ้นกู้ตลาดรองคืออะไร ซื้อขายอย่างไรถึงเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ เรียนรู้วิธีลงทุนในหุ้นกู้ผ่านแอปฯ TrueMoney เริ่มต้นเพียง 50,000 บาท รับผลตอบแทน 2-4% ต่อปี คู่มือซื้อขายหุ้นกู้ตลาดรองสำหรับนักลงทุนมือใหม่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “หุ้นกู้” กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ และความเสี่ยงที่ต่ำกว่าหุ้นทั่วไป แต่สำหรับใครที่พลาดโอกาสจากการซื้อหุ้นกู้ตลาดแรก (Primary Bond) ซึ่งมักเปิดขายในช่วงเวลาจำกัดและมีจำนวนจำกัด ตอนนี้ก็ไม่ต้องเสียใจอีกต่อไป เพราะยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือ “หุ้นกู้ตลาดรอง (Secondary Bond)” ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถเข้าซื้อขายหุ้นกู้ได้หลังจากช่วงเปิดขายครั้งแรก
หุ้นกู้ตลาดรองคืออะไร
หุ้นกู้ตลาดรอง คือ การซื้อขายหุ้นกู้ที่ได้มีการออกขายในตลาดแรกไปแล้ว โดยนักลงทุนสามารถเข้ามาซื้อหุ้นกู้จากผู้ถือรายเดิมได้ผ่านตลาดรอง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่พลาดช่วงจองซื้อรอบแรก อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้แบบต่อเนื่องจากดอกเบี้ยคงที่ที่แน่นอนตลอดอายุการถือครอง
ล่าสุด ทรูมันนี่ ได้ร่วมมือกับธนาคาร CIMB THAI เปิดให้บริการซื้อขายหุ้นกู้ตลาดรองบนแอปพลิเคชัน TrueMoney เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการซื้อขายได้ง่ายขึ้นในราคาเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท พร้อมให้ผลตอบแทนคงที่ระหว่าง 2-4% ต่อปี โดยมีหุ้นกู้ของบริษัทชั้นนำให้เลือกซื้อหลากหลาย เช่น เมืองไทย แคปปิตอล, ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น, ทรู คอร์ปอเรชั่น และเจริญโภคภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
ข้อควรรู้ : บางครั้งนักลงทุนอาจเรียกหุ้นกู้นี้ว่า หุ้นกู้ระยะสั้น หากมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
แนะนำวิธีเริ่มต้นลงทุนหุ้นกู้ตลาดรอง
1. เปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว
นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีบนแอปพลิเคชัน TrueMoney เพื่อใช้เป็นทั้งบัญชีซื้อและบัญชีรับผลตอบแทนจากหุ้นกู้ โดยไม่ต้องใช้เอกสารหรือเดินทางไปธนาคาร
2. เลือกหุ้นกู้ที่ต้องการลงทุน
ภายในแอปฯ จะมีข้อมูลแนะนำหุ้นกู้ให้เลือกมากมาย พร้อมรายละเอียดสำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออก
3. ลงทุนเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท
นักลงทุนมือใหม่สามารถเริ่มลงทุนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการทดลองลงทุนในตราสารหนี้ก่อนขยับสู่พอร์ตที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต
4. ตรวจสอบและติดตามผลได้เรียลไทม์
นักลงทุนสามารถตรวจสอบพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลา พร้อมฟีเจอร์แจ้งเตือนวันจ่ายดอกเบี้ยหรือวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ ทำให้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของการลงทุน
ทำไมต้องลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง
• ไม่ต้องรอรอบจองซื้อ
ต่างจากหุ้นกู้ตลาดแรกที่ต้องจองภายในเวลาจำกัด หุ้นกู้ตลาดรองสามารถซื้อได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปฯ TrueMoney
• ผลตอบแทนคงที่ สร้างรายได้ต่อเนื่อง
หุ้นกู้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยคงที่ ทำให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์รายรับได้แน่นอน
• กระจายความเสี่ยงจากตลาดหุ้น
หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนแบบมั่นคงระยะยาว
• มั่นใจในความปลอดภัย
ระบบการทำธุรกรรมภายใต้ความร่วมมือกับธนาคาร CIMB THAI มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
การลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคง ผลตอบแทนสม่ำเสมอ และต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น ซึ่งการซื้อขายผ่านแอปฯ TrueMoney ทำให้การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพราะสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท พร้อมติดตามผลการลงทุนแบบเรียลไทม์
หากคุณกำลังเริ่มต้นเข้าสู่โลกการลงทุน และอยากมีรายได้ประจำที่แน่นอน หุ้นกู้ตลาดรองอาจเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้พอร์ตของคุณเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน