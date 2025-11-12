ทรูมันนี่ - ทรู เปิดยุทธการ “TrueMoney CyberForce” สกัด “ตรวจ-จับ-เตือน” ปราบบัญชีม้า

ทรูมันนี่ ร่วมกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยกระดับการต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เปิดตัวยุทธการ “TrueMoney CyberForce” เดินหน้ากำจัดบัญชีม้าและปราบปรามมิจฉาชีพเต็มรูปแบบ ตอบรับนโยบายภาครัฐ โดยชู 3 กลยุทธ์หลัก “ตรวจ-จับ-เตือน” เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งาน
นายจงรักษ์ ขันติอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า ความไว้วางใจคือหัวใจสำคัญ จากแนวโน้มภัยไซเบอร์ที่เปลี่ยนมาเป็นการหลอกให้ผู้ใช้ ‘ยินยอม’ โอนเงินด้วยตนเอง จึงต้องก้าวล้ำกว่าเดิมด้วยยุทธการ ‘TrueMoney CyberForce’ ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือภัยสมัยใหม่โดยเฉพาะ
โดยครอบคลุม ทั้งการตรวจจับบัญชีม้า การสนับสนุนการจับกุม และการแจ้งเตือนผู้ใช้ เพื่อสร้างระบบนิเวศการเงินที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับ พ.ร.ก. ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า กลุ่มทรู ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ได้นำข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่ายมาใช้ตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัย เพื่อเสริมการระงับบัญชีม้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีบริการ True CyberSafe ที่บล็อกลิงก์อันตรายไปแล้วกว่า 2.5 พันล้านครั้ง และฟีเจอร์ “Call AI Filter” ที่ช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าต้องสงสัยโดยใช้ AI รวมถึงบริการ 9777 Scam Report เพื่อแจ้งบล็อกสายและ SMS มิจฉาชีพ
อย่างไรก็ตาม แม้ก่อนหน้านี้ ทรูมันนี่ จะมีระบบ “3X Protection” ที่ใช้ AI ป้องกันการทุจริตแบบที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว (Unauthorized Frauds) เช่น แอปดูดเงิน แต่ปัจจุบันภัยคุกคามได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการหลอกลวงให้ผู้ใช้โอนเงินด้วยตนเอง (Authorized Frauds) มากขึ้น ทรูมันนี่จึงจำเป็นต้องยกระดับแนวป้องกันไปอีกขั้น
สำหรับยุทธการ “TrueMoney CyberForce” นี้ เป็น 3 ด่านสกัดมิจฉาชีพที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยยุคใหม่โดยเฉพาะ ประกอบด้วย 1. ด่าน "ตรวจ" (Detect) ยกระดับการตรวจจับและระงับบัญชีม้า (Anti-Mule Active Detection & Cleansing) โดยผสานเทคโนโลยี AI, ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน และที่สำคัญคือ ข้อมูลการใช้เครือข่ายมือถือ TRUE เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมต้องสงสัยและสกัดบัญชีม้าได้ทันท่วงที
พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวนวัตกรรมยืนยันตัวตนใหม่ล่าสุด ‘Enhanced liveness detection eKYC’ ซึ่งใช้ ‘Multi-Colored Reflected Liveness Technology’ เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัญชีและการแอบอ้างทำธุรกรรม
2. ด่าน "จับ" (Capture) บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) และตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) โดยเข้าร่วม Warroom IAC ผสานข้อมูลกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ในการไล่เส้นทางการเงิน เพื่อขยายผลจับกุมผู้กระทำผิด ซึ่งล่าสุดได้สนับสนุนตำรวจภูธรภาค 4 บุกจับขบวนการเปิดบัญชีม้าในจังหวัดสกลนคร
3. ด่าน "เตือน" (Warn) ป้องกันก่อนตกเป็นเหยื่อ ด้วยการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิด “เอ๊ะก่อนโอน” เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เฉลียวใจ ได้แก่ โปรไฟล์รับเงิน (Receiver Profile) เป็นฟีเจอร์ที่แสดงข้อมูลผู้รับเงิน เช่น อายุบัญชีที่เปิดใช้งาน และจำนวนผู้ที่เคยโอนเงิน เพื่อให้ผู้โอนใช้ประกอบการตัดสินใจ ระบบแจ้งเตือนและระงับ แจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้เปิดสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ที่เสี่ยง (Accessibility Mode) หรือการเปิดแชร์หน้าจอ (Screen Sharing) ซึ่งมักเป็นช่องทางของมิจฉาชีพ