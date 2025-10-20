ทรูมันนี่ นำฟินเทคไทยบุกคลินิกความงาม ปลุกเทรนด์ "ผ่อนสวย" Gen Z ขานรับโตทะลุ 125%

บริการฟินเทคด้านการชำระเงินดิจิทัลไม่ได้อยู่แค่ในร้านสะดวกซื้อหรืออีคอมเมิร์ซอีกต่อไป แต่ขยายสู่คลินิกความงามแล้ว ล่าสุด "ทรูมันนี่ – เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า" จับมือ "ออร่า เวลเนส" รุกเทรนด์ "สวยก่อน ผ่อนทีหลัง” ยกระดับประสบการณ์ความงามยุคดิจิทัลให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ไม่ได้ครอบคลุมเพียงการชำระค่าบริการที่ออร่า เวลเนส ทั้ง Aura Bangkok Clinic และ Aura Xpress ผ่านทรูมันนี่ แต่จะมีการได้รับ *ทรูมันนี่ คอยน์* พร้อมผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน ด้วย *เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า*
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการศึกษาล่าสุด ที่พบว่าผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z คนรุ่นใหม่ที่ใช้วงเงินสินเชื่อ *เพย์ เน็กซ์* และ *เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า* นั้นเติบโตขึ้นกว่า 165% และมียอดผ่อนชำระหมวดความงามเพิ่มขึ้นกว่า 125% สะท้อนพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่มองความงามเป็นการลงทุนเพิ่มความมั่นใจ ขณะที่กลุ่มสินค้าและบริการด้านความงาม-สุขภาพ คือหมวดหมู่ที่มีการเติบโตแรงสุดในระบบทรูมันนี่
***ยอดพุ่ง 70%
นายธนรัฐ ธุวสุจิเรข ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (TrueMoney) กล่าวถึงความร่วมมือกับออร่า เวลเนส (Aura Wellness) ว่าเป็นการผสานจุดแข็งระหว่างผู้นำด้านฟินเทคและผู้ให้บริการความงามชั้นนำ โดยจากภาพรวมของหมวดการใช้จ่าย “Beauty & Wellness” ถือเป็นหมวดที่เติบโตเร็วที่สุดในระบบของทรูมันนี่ โดยมียอดการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าหมวดหมู่อื่นเกือบ 2 เท่า
"ทรูมันนี่พร้อมมอบประสบการณ์ การชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ควบคู่กับความยืดหยุ่นผ่าน เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า ช่วยให้ผู้บริโภควางแผนค่าใช้จ่ายด้านความงามได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ เรายังเสริมความคุ้มค่าด้วย ทรูมันนี่ คอยน์ ที่สามารถแลกรับสิทธิพิเศษโดยตรงที่ Aura Bangkok Clinic และ Aura Xpress ทั้งหมดนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทรูมันนี่ในการออกแบบโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกมิติของไลฟ์สไตล์ และเดินหน้าต่อยอดสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ลูกค้าในวงกว้าง”
ไม่แปลกที่สถิติจากทรูมันนี่ระบุว่าหมวด “ความงามและสุขภาพ” มียอดผ่อนชำระพุ่งขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบปีก่อน สูงสุดในระบบ แซงทุกหมวดหมู่สินค้า เพราะข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยว่าธุรกิจความงามไทยมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากกระแสเทคโนโลยีสุขภาพและบทบาทโซเชียลมีเดียที่หนุนพฤติกรรมผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย คาดว่าตลาดความงามไทยจะทะลุ 3 แสนล้านบาทต่อปี
นอกจากทรูมันนี่ คอยน์ หรือ TrueMoney Coins ที่จะใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมดูแลความสวย ความพิเศษของความร่วมมือนี้คือเพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า ที่ผ่อนได้ยาวสุดในไทย 48 เดือน วงเงินสูงสุด 500,000 บาท โดยถือเป็นบริการ Pay Later รายแรกในประเทศไทยที่ผ่อนได้นานที่สุด 4 ปี ครอบคลุมตั้งแต่บริการดูแลผิว ไปจนถึงศัลยกรรมพรีเมียม
นพ. เจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ออร่า เวลเนส จำกัด มั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้ช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยระบบการเงินที่ยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ยุคดิจิทัล โดยสิทธิพิเศษพร้อมการผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือนนั้นครอบคลุมทุกบริการความงามของ Aura Bangkok Clinic และ Aura Xpress ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2569
ปัจจุบัน ทรูมันนี่มีฐานผู้ใช้งานกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ ให้บริการใน 7 ประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยเป็นธุรกิจหนึ่งของ บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ และเป็นพันธมิตรกับบริษัท Ant Group.