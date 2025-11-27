XSPRINGผนึก ก.ล.ต. – รร.เศรษฐเสถียรฯ สานต่อโครงการ ‘Because Sharing is Caring ปี 2’

"เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล " ร่วมกับ ก.ล.ต. และโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ จัดโครงการ “Because Sharing is Caring: The Unsilenced Truths เสียงไม่เงียบ เงินทองเรื่องต้องรู้ ปี 2” เดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียมในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย ผ่านการส่งต่อความรู้ไปยัง กลุ่มผู้เปราะบางทางการเงินต่อเนื่อง สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวแล้ว และส่งต่อความรู้ความเข้าใจด้านการเงินไปสู่สังคมในวงกว้างเพื่อช่วยยกระดับการเข้าถึงความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG) หรือ XSPRING ผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร เปิดเผยว่า XSPRING มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมความเท่าเทียมในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งต่อความรู้และความเข้าใจด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพไปสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อยกระดับการเข้าถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการมุ่งส่งต่อความรู้ไปยังกลุ่มผู้เปราะบาง ซึ่งในปีนี้ XSPRING ได้สานต่อการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินไปยังผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นปีที่ 2 เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้ทางการเงินมีความครบถ้วน ครอบคลุมทุกช่วงอายุ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักพบอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากรูปแบบการสื่อสารทั่วไป และบ่อยครั้งตกเป็นเหยื่อของกลโกงทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการเงินให้กับทุกคนในสังคม ปีนี้บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการเงินให้แก่นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ “Because Sharing is Caring - The Unsilenced Truths เสียงไม่เงียบ เงินทองเรื่องต้องรู้ ปี 2” ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 – 15:30 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โครงการดังกล่าวมุ่งให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบุคลกากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการพื้นฐานทางการเงิน อาทิ การวางแผนการออม การใช้จ่ายอย่างมีวินัย การลงทุนอย่างรู้เท่าทัน และการป้องกันตนเองจากกลโกงทางการเงิน ผ่านกิจกรรมสัมมนาและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกลุ่มบริษัท XSPRING ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมจัดทำ จอล่ามภาษามือประกอบสื่อวิดีทัศน์ เพื่อให้กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสมอภาค นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมการระดมทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับพันธกิจของเอ็กซ์สปริงในการสร้าง “ระบบนิเวศทางการเงินที่เท่าเทียมและยั่งยืน”
“XSPRING เชื่อมั่นว่า ความรู้ทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินไม่ควรเป็นสิ่งที่จำกัดสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น แต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการลงทุนเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป ซึ่งหากได้รับโอกาสและความรู้ที่เหมาะสม เราเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแรงในอนาคต” นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กล่าว
ทั้งนี้ XSPRING ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งการดำเนินธุรกิจ ดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยนอกจากการดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เช่น การแยกขยะภายในองค์กร การรณรงค์การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรม ESG ในทุกระดับขององค์กร สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวแล้ว ในด้านสังคม XSPRING ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจด้านการเงินไปสู่สังคมในวงกว้างเพื่อช่วยยกระดับการเข้าถึงเครื่องมือในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลด้านการเงินการลงทุน และการป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงด้านการเงินทุกรูปแบบ