KKP จัดงาน “IFA Gathering: รวมพลัง KKPS IFA” เผยอาชีพที่ปรึกษาการลงทุนแกร่งบนกระแสเอไอ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับอาชีพ ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ (Independent Financial Advisor: IFA) จัดงาน “IFA Gathering: รวมพลัง KKPS IFA” เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ IFA พร้อมอัปเดตแนวโน้มการลงทุนปี 2025
บล.เกียรตินาคินภัทร มองว่าแม้โลกการเงินและการลงทุนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก AI และ Automation ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้าน แต่บทบาทของ ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งในตลาดการเงินไทย จากรายงาน Thai Wealth Management in Transition: KKP’s Strategic Vision for 2025 ระบุว่า AI จะเข้ามาช่วยงานประจำ เช่น การจัดทำบันทึกประชุม การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลที่ซับซ้อน แต่ในมิติของการดูแลลูกค้าแบบ “High-Touch” ยังคงต้องใช้ความเข้าใจ ความใกล้ชิด และความเชื่อใจ ซึ่ง AI ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อนและหลากหลายนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรได้ลงทุนทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีควบคู่กัน โดยพัฒนาแบบจำลองการให้คำปรึกษาหลากหลายสินทรัพย์ (Multi-Asset Advisory Model) ที่ยืดหยุ่น พร้อมเชื่อมโยงกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันการลงทุนคุณภาพสูงให้แก่นักลงทุนไทย รวมถึงสนับสนุนและร่วมยกระดับบริการ IFA ซึ่งยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการให้คำปรึกษาการลงทุน เพราะลูกค้าต้องการบริการแบบเฉพาะตัว
นายวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนการเงินส่วนบุคคล กล่าวว่า “อาชีพ IFA เป็นโอกาสสำหรับมืออาชีพที่ต้องการทั้งความอิสระและความมั่นคงทางการเงิน บล.เกียรตินาคินภัทรพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งเครื่องมือ ทีมงาน และเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก เพื่อให้ IFA สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสร้างความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของตนเอง”
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม IFA Sharing ถ่ายทอดประสบการณ์จาก IFA รุ่นใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการทำงานให้แก่ IFA รุ่นใหม่ อีกทั้งยังมีการแนะนำบริการของ IFA Center ศูนย์กลางสนับสนุนการทำงาน เพื่อช่วยให้ IFA สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าได้รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแนวโน้มการลงทุนปี 2025 ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น เศรษฐกิจโลก ตราสารหนี้ ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลก
งาน IFA Gathering ครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่าย แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของบล.เกียรตินาคินภัทรในการยกระดับอาชีพ IFA ให้เป็นเส้นทางอาชีพที่ผสานทั้งอิสระ ความมั่นคง และรายได้ไร้ขีดจำกัด และยืนยันว่าในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างที่ปรึกษากับลูกค้าจะยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด
สำหรับผู้ที่สนใจเส้นทางอาชีพ IFA สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบล.เกียรตินาคินภัทร เพื่อก้าวสู่โลกของการให้คำปรึกษาการลงทุนอย่างมืออาชีพ พร้อมทีมงานและพันธมิตรระดับโลกที่พร้อมสนับสนุนคุณทุกก้าวของความสำเร็จ โดยติดต่อได้ที่ไลน์ @KKPSIFA หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://edge.co.th/ifa