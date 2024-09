ร่วมใจร่วมแรง สร้างความรุ่งเรือง! งานความร่วมมือฉันมิตรไทย-จีน และพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง สมัยที่ 6 เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 งานความร่วมมือฉันมิตรไทย-จีน และพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง สมัยที่ 6 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมใหญ่ของหอการค้าไทย-จีน ผู้ร่วมงานประกอบด้วยบุคคลสำคัญทั้งจากฝั่งไทยและจีน ประธานหอการค้าไทย-จีน นายสื่อ ต้าถัว (Mr. Shi Datuo) ประธานสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากทั้งสองประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้เข้าร่วมงานต่างชื่นชมสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีน และแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับตำแหน่งจุดสำคัญของงานในครั้งนี้คือการบริจาคเพื่อการกุศลโดยสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง และสมาชิกได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลศิริราชและโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มูลค่ารวมเกือบ 2 ล้านบาท โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบการรักษาพยาบาลของประเทศไทย และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มอบการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยินสำหรับรายละเอียดบริจาค สมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง ได้บริจาคเงินและสิ่งของให้โรงพยาบาลศิริราช มูลค่ารวม 1,426,000 บาท โดยประกอบไปด้วยบริษัท E-Gets Technology (Thailand) Co., Ltd. บริษัท Thailand Yachong Technology Development Co., Ltd. บริษัท Qingjian International (Thailand) Co., Ltd. เป็นต้น บริจาคเงินจำนวนตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท และบริษัท Hisense Electric Co., Ltd. บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 826,000 บาท นอกจากนี้สมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง ยังได้บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มูลค่ารวม 582,990 บาท โดยผู้บริจาคประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัท DTL LAW Office Co., Ltd. และบริษัท Yili Group เป็นต้น โดย Yili Group ยังได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่า 200,000 บาทนายสื่อ ต้าถัว (Mr.Shi Datuo) กล่าวในสุนทรพจน์ว่า “อยู่ประเทศไทยเพื่อประเทศไทย อยู่ประเทศไทยรักประเทศไทย” เป็นแนวทางที่สมาคมฯ ยึดถือมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา สมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน แต่ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของสังคมไทย กิจกรรมการบริจาคในครั้งนี้ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีน-ไทย และยังสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการตอบแทนต่อสังคมของสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทย-ซานตง และผู้ประกอบการจีนในประเทศไทย