MMMคว้าบริหารงานขาย ให้ “พาเวิร์คแอสเซท”

เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล เร่งขยายพอร์ตบริหารงานขายต่อเนื่อง ล่าสุดคว้างาน บริหารงานขายโครงการ Living Sense 2 ซึ่งเป็นโครงการแนวราบ โซนอุตสาหกรรม จ.ระยอง มูลค่า 35 ล้านบาท ของบริษัท พาเวิร์คแอสเซท จำกัด ส่งซิกเล็งโอนกรรมสิทธิ์ได้ครบทั้งหมดภายในไตรมาส 1/2569 จ่อรับรู้รายได้การขายเข้ามาทันที และเตรียมปิดดีลใหม่ เพิ่มอีก 1–2 โครงการก่อนสิ้นปีนี้
นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ แบบครบวงจร
ล่าสุดลงนามสัญญาบริหารงานขายโครงการ Living Sense 2 โซนพื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกับ นายสิริวัส ดิลกสุทธิพันธ์ กรรมการบริษัท พาเวิร์คแอสเซท จำกัด โดย MMM จะเข้าไปบริหารจัดการงานขายโครงการดังกล่าว จำนวน 8 ยูนิต มูลค่ารวม 35 ล้านบาท ซึ่ง MMM มองว่า โครงการ Living Sense 2 ของ “พาเวิร์คแอสเซท” สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ครบทุกมิติ เนื่องจากเป็นโซนทำเลที่มีความโดดเด่น ใกล้ชายหาดพลา บรรยากาศดี ใกล้สนามบินอู่ตะเภา และทางพิเศษมอเตอร์เวย์ สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพฯ ได้ง่าย ที่สำคัญพื้นที่โดยรอบมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
“ทั้งนี้ MMM เคยร่วมเป็นพันธมิตรในการบริหารงานขายให้กับ “พาเวิร์คแอสเซท” มาแล้วก่อนหน้านี้ 1 โครงการ ซึ่งประสบความสำเร็จ และสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจ จึงทำให้วันนี้ “พาเวิร์คแอสเซท” ไว้วางใจและเชื่อมั่นในศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารการขายของ MMM ซึ่งปัจจัยนี้จึงเป็นแรงขับเคลื่อน และสานต่อความร่วมมือในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจระยะยาว”
นอกจากนี้ MMM ยังมองว่า ดีมานด์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดระยอง มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคอุตสาหกรรมและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และมีความต้องการของที่อยู่อาศัยสูง ทำให้เกิดแรงซื้อและเช่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการแนวราบ ที่มีศักยภาพ ในการดึงดูดกำลังซื้อทั้งในและนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มองว่าภายหลังจากการลงนามสัญญาแล้วเสร็จ บริษัทฯ สามารถเจาะการขายในโซนดังกล่าวได้ทันที โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะขาย ได้หมดภายในไตรมาส 1/2569 และจากนั้น MMM คาดว่าจะเข้าบริหารการขายโครงการอื่นๆ ของ “พาเวิร์คแอสเซท” ได้เพิ่มเติมต่อเนื่อง
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ MMM ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์การขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตโครงการแนวราบ อย่างต่อเนื่อง และล่าสุด MMM ได้งานใหม่เข้ามาเพิ่ม 2 โครงการ อาทิ บมจ.เบล็ส เเอสเสท กรุ๊ป “BLESS” ที่เพิ่งมีการเซ็นสัญญาบริหารงานขายไปก่อนหน้า และโครงการ บริษัท พาเวิร์คแอสเซท จำกัด ในครั้งนี้ ส่งผลให้ล่าสุดพอร์ตอสังหาฯ แนวราบของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 8 โครงการ และยังมีแผนที่จะปิดดีลโครงการใหม่ๆ เข้าพอร์ตเพิ่มอีก 1–2 โครงการ ก่อนสิ้นปี 2568 ซึ่งแผนการขยายธุรกิจของ MMM ดำเนินการตามแผนที่บริษัทฯ วางไว้ สอดรับกับแนวทางที่ให้ไว้ในวันที่นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่จะมุ่งมั่นในการเดินหน้าต่อยอดธุรกิจสู่โอกาส และการสร้างการเติบโตและผลตอบแทนให้กลุ่มผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง
“นอกจากนี้ MMM ยังอัดแคมเปญโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ด้วยการปรับค่าคอมมิชชั่นให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการและช่วงเวลา เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนนายหน้าอิสระเพื่อเร่งปิดการขายให้ทันภายในสิ้นปีนี้