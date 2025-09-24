SKIN เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง158%

หุ้น“สกิน ลาบอราทอรี่ ” เข้าเทรด mai วันแรกเปิดเทรดที่ 3.10 บาท เพิ่มขึ้น 1.90 บาท หรือเพิ่มขึ้น 158.33% จากราคาIPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 1.20 บาท ผู้บริหารเผย เดินหน้าสร้างการเติบโตหลังระดมทุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่12 SKUs บุกตลาดช่วงไฮซีซัน พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและฐานลูกค้า ตั้งเป้าโตมากกว่า 2 เท่าใน 3 ปี ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงินมั่นใจเป็นหุ้น Growth Stock สร้างโอกาสที่ดีแก่นักลงทุน
นายชาญวิทย์ เขียวนาวาวงศ์ษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKINผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามแบรนด์ไทยที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ เปิดเผยว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นวันแรก ถือว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี
โดยเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของผลการดำเนินงาน และการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
SKIN ตั้งเป้าหมายการเติบโตมากกว่า 2 เท่าใน 3 ปี โดยแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งเป็นไฮซีซันของธุรกิจ บริษัทเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสกินแคร์และ Makeup Care ภายใต้แบรนด์ Skinsista และแบรนด์เวชสำอาง Dermie เพิ่มอีก 12 SKUs ขยายช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์ - ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จํากัด (มหาชน) หรือ SKIN กล่าวว่าAPM มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ SKIN การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินแผนธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความพร้อมทั้งในด้านเงินทุน การขยายตลาดในเชิงรุก และความเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความงามที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่
ทั้งนี้ SKIN จะเป็นหุ้น Growth Stock ที่มีโอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต เนื่องจากบริษัทอยู่ในจุดเริ่มต้นของธุรกิจด้านสกินแคร์ เวชสำอาง และ Makeup Care ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และขยายตัวต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งแบรนด์ภายใต้การบริหารของบริษัททั้ง Skinsista และ Dermie เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้อีกมาก จากการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการบำรุง ดูแล และแก้ปัญหาผิว ที่มีราคาคุ้มค่า
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PST ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวว่า เชื่อว่า SKIN จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในการซื้อขายวันแรกและช่วงต่อจากนี้ จากการกำหนดราคาเสนอขายไอพีโอที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาพรวมการลงทุนในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่ดี ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ทำให้บริษัทมีความพร้อมขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมความงามที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่า SKIN จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ทั้งในแง่ของการเติบโตและการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ