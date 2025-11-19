บล.บัวหลวง ชี้กำไร บจ. Q3/68 โตพุ่ง 30% YoY สื่อสาร-แบงก์-ค้าปลีก IT แข็งแกร่ง

นายพิริยพล คงวาณิช ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่ง สายงานวิจัย (นักกลยุทธ์การลงทุน) บล.บัวหลวง (BLS) เปิดเผยว่า ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/68 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 30% YoY แต่ลดลง 24% QoQ (สูงกว่าตลาดคาด 6.8%)
โดยรายได้จากบริการมือถืออินเทอร์เน็ต รวมทั้งการรับรู้ส่วนแบ่งรายได้และกำลังการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นของ GULF เป็นแรงส่งสำคัญ แม้ยังโดนกดดันจากกลุ่มเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มพลังงานต้นน้ำ กลุ่มปิโตรฯ ที่ยังคงขาดทุน และราคาเนื้อสัตว์ที่ลดลง รวมถึงความต้องการอสังหาฯ ยังอ่อนแอจากปีก่อน หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรหลักออกมาเพิ่มขึ้น 1%YoY (แต่ลดลง 7%QoQ) ตามคาด
กลุ่มที่กำไรหลักออกมาเติบโต YoYนำโดย
- กลุ่มสื่อสาร (รายได้จากบริการมือถืออินเทอร์เน็ตเติบโตต่อ) กลุ่มพลังงาน/โรงไฟฟ้า (ค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้น, GULF คาดโตต่อเนื่องหนุนจากรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จาก ADVANC กำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าต่างประเทศขยายตัว ในขณะที่ราคาพลังงานที่ลดลงกดดันกำไรกลุ่มพลังงานต้นน้ำ),
- กลุ่มธนาคาร (กำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงและการตั้งสำรองcredit costที่ลดลง)
- กลุ่มค้าปลีก (กลุ่มค้าปลีกสินค้า ITยังโตดียอดขายสินค้าจาก Appleและห้างสรรพสินค้าที่อิงรายได้ผู้เช่ารายได้ผู้เช่ายังโต, ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ CPALLยังโตจากอัตรากำไร-สัดส่วนอาหารพร้อมทาน/เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น, ขณะที่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นสำหรับ Lotussกดดันกำไร CPAXTแม้ธุรกิจค้าส่ง Makroยังโตดี, สำหรับกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้างยอดขายสาขาเดิมยังคงหดตัว)
ขณะที่กลุ่มที่กำไรหลักออกมาลดลง YoY ยังขาดทุน นำโดย
- กลุ่มอาหาร (กลุ่มเนื้อสัตว์ถูกกดดันจากราคาเนื้อสัตว์ที่ลดลงกดดันอัตรากำไรสุทธิ กลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง โดนกดดันจากยอดส่งออก)
- กลุ่มอสังหาฯ (ยอดจองซื้อรวมในไตรมาส 3/68 หดตัวเล็กน้อย 1% YoYหลักๆ จากแนวราบ ขณะที่ยอดจองกลุ่มคอนโดฟื้นตัวเล็กน้อยYoY)
- กลุ่มปิโตรฯ ยังขาดทุน (กดดันจากส่วนต่างปิโตรเคมี)
แม้สัดส่วนจำนวนหุ้นที่กำไรสูงกว่าคาดเทียบต่ำคาด (Beat-to-miss ratio)เพิ่มขึ้น สะท้อนกำไรฟื้นแบบกระจายตัวมากขึ้น ความคาดหวังตลาดไม่สูงแต่ประมาณการกำไรตลาดยังถูกปรับลงต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการแพทย์ กลุ่มการเงิน กลุ่มพลังงาน/ปิโตรฯ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
"ยังคงมุมมองเชิงบวกแบบระมัดระวัง (cautiously optimistic)"
หุ้นผู้นำคุณภาพ (Early flyers) ที่
1) กำไร/รายได้ไตรมาส 3/68 ไม่ต่ำคาด
2) รายได้ไตรมาส 3/68 ไม่หดตัวแรง
3) กำไรไตรมาส 4/68 คาดโตเด่น และจะเป็นผู้นำการเติบโตในปีหน้า หนุนจากรายได้ +ROE ขยายตัวเด่น
4) ไม่เห็นการปรับกำไรลงแรง 3 เดือนที่ผ่านมา
5) มีปัจจัยบวกหนุนการฟื้นตัวชัดเจน
ได้แก่ CPN WHAUP CENTEL