เมย์แบงก์ คาดกำไรบจ. โค้ง3 ทะลุ 2 แสนลบ. โต 27% YoY จากแรงหนุนกลุ่ม ICT-แบงก์

เมย์แบงก์ คาดกำไร บจ. ไตรมาส3/68 อยู่ที่ 2.06 แสนลบ ขยายตัว 27% YoY จากแรงหนุนกลุ่ม ICT ที่คุมค่าใช้จ่ายได้ดี - แบงก์พาณิชย์ มีรายได้ดอกเบี้ยขยายตัว และกลุ่มโรงกลั่น-ท่องเที่ยว โตขึ้นจากฐานที่ต่ำ อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน กำไรรวมลดลง 10% พร้อมแนะนำ 4 หุ้นเด่นเก็งงบ Q3/68 ออกมาสวย BGRIM-GFPT-MTC และ TRUE
บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ได้ประเมินกำไรบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไตรมาส 3/68 (ไม่รวม PF & REIT) หดตัว -10% เทียบไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) แต่ขยายตัว +27% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน (YoY)
โดยข้อมูลจาก Bloomberg Consensus ซึ่งครอบคลุมราว 75% ของมูลค่าตลาดรวม ประเมินว่ากำไรสุทธิรวม จะอยู่ที่ประมาณ 2.06 แสนล้านบาท การหดตัว QoQ หลักๆ มาจากฐานสูงในไตรมาส 2/68 ที่มีการบันทึกรายการพิเศษของ SCC, TOP และ THAI รวมถึงแรงกดดันจากกลุ่มอาหาร (CPF และ TU) ขณะที่การฟื้นตัวYoY ได้แรงหนุนจาก กลุ่ม ICT ที่ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มธนาคาร ที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยขยายตัวดี และ กลุ่มโรงกลั่น–ท่องเที่ยว เช่น PTTGC และ MINT ที่เติบโตสูงจากฐานต่ำในไตรมาส 3/67
ทั้งนี้ หากจำแนกกำไรรายกลุ่มอุตสาหกรรม
เติบโตได้ทั้ง QoQ และ YoY
- กลุ่ม ICT จากการควบคุมต้นทุนของค่าใช้จ่าย SG&Aและต้นทุนคลื่นที่ถูกลง
- กลุ่มปิ โตรฯจาก PTTGC ที่ขาดทุนน้อยลงทั้ง QoQ/YoY เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น QoQ
- กลุ่มธนาคารจากรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ขยายตัวดี
ฟื้นตัวเฉพาะ QoQ
- กลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าช่วงฤดูกาลแต่กำไรที่โตดีคือ BH และ PR9 ที่มีสัดส่วนรายได้ผู้ป่วยต่างชาติสูง
- กลุ่มอิเล็คทรอนิกส์หนุนหลักมาจาก DELTA ที่ได้ประโยชน์จากยอดขายผลิตภัณฑ์AI ที่เร่งตัว
ฟื้นตัวเฉพาะ YoY
- กลุ่มพลังงานแรงหนุนหลักมาจากกลุ่มโรงกลั่นเนื่องจากฐานต่ำจาก Stock Loss ในไตรมาส 3/67
- กลุ่มโรงไฟฟ้า ได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซที่ลดลงของ BGRIM GPSC และ BCPG ที่เริ่มรับรู้ค่าไฟเรทสูงในตลาด PJM สหรัฐฯเต็มไตรมาส
- กลุ่มค้าปลีกจากการขยายตัวของกลุ่มอุปโภคบริโภค CPAXT CPALL สินค้า IT อย่าง COM7
-กลุ่มไฟแนนซ์จากการขยายสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นการตั้งสำรองลดลงของ MTC TIDLOR
- กลุ่มท่องเที่ยวจาก MINT ที่ 2Q67 ฐานต่ำจากมีขาดทุนรายการพิเศษ
หดตัวทั้ง QoQ และ YoY
- กลุ่มขนส่งจาก AOT เพราะมีค่าใช้จ่ายพนักงานและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และ THAI ที่ฐานสูงจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับโครงสร้างหนี้
- กลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC พลิกขาดทุนจากธุรกิจปิโตรฯ
- กลุ่มอาหาร CPF กดดันราคาหมูลดลง TU กดดันจากภาษีสหรัฐฯ ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นกลุ่มเครื่องดื่ม CBG OSP ปัญหาชายแดนและการแข่งขัน
- กลุ่มอสังหาฯ ลดลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาลของ CPN และ LH รายได้และส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมลดลง ส่วนลบ YoY จากกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจ
เชียร์ 4 หุ้นเด่น เก็งงบไตรมาส 3/68 ออกมาสวย
BGRIM (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์16.00 บาท) BB Consensus คาดกำไร 362 ล้านบาท ขยายตัว 52เท่า QoQ และ +122%YoY จากฐานต่ำและประโยชน์ของต้นทุนก๊าซที่ลดลง
GFPT (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์12.00 บาท) คาดกำไร 1.7 พันล้านบาท +16%YoY และ+2% QoQ ดีกว่า BB Consensus คาดที่ 475 ล้านบาท จาก GPM ที่เพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลืองและข้าวโพด) ที่ลดลง
MTC (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์45.00 บาท) BB Consensus คาดกำไร 1.7 พันล้านบาท +16%YoY และ +5%QoQ จาก NII ที่เพิ่มขึ้น สำรองที่ลดลงและ NPL ที่ยังคุมได้ดี
TRUE (เป้าหมายเชิงกลยุทธ์14.40 บาท) คาดกำไร 4.8 พันล้านบาท +67%YoY และ+15% QoQ จากการประหยัดค่าเสื่อมราคาของเครือข่ายใน OPEX และต้นทุนคลื่นความถี่