กสิกรไทยทรานส์ฟอร์ม K WEALTH มุ่งเสริมแกร่งพอร์ตนักลงทุนไทย

ธนาคารกสิกรไทยยกระดับ K WEALTH เป็น "Lifelong Trusted Advisor ที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่ลูกค้าไว้ใจในทุกช่วงชีวิต" ศูนย์รวมความเชี่ยวชาญในการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมโซลูชันที่ครอบคลุม การเงิน การลงทุน ธุรกิจ และการดูแลคุ้มครองรอบด้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Your Future-Ready Wealth พันธมิตรการลงทุน พร้อมเคียงข้างคุณ สู่อนาคตความมั่งคั่ง" มุ่งเสริมแกร่งให้นักลงทุนไทยรับมือปัจจัยผันผวนของ VUCA ทั้งเศรษฐกิจ ตลาดทุน และภูมิรัฐศาสตร์
นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) กล่าวว่า สภาวะตลาดการลงทุนในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัย VUCA ที่รุนแรงขึ้น ได้แก่ V: Volatility - ความผันผวนของราคาตลาด U: Uncertainty – ความไม่แน่นอนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ C: Complexity ความซับซ้อนของสินทรัพย์เชื่อมโยง และ A: Ambiguity ความคลุมเครือของกฎเกณฑ์ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ ตลาดทุน และภูมิรัฐศาสตร์นี้เอง ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพพอร์ตของนักลงทุนไทย โดยเฉพาะเรื่องความผันผวนที่นำไปสู่การตัดสินใจระยะสั้น อีกทั้งยังมีเทรนด์ลงทุนใหม่ๆ ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น Private Market Investment หรือ Sustainable Investing ที่กำลังเป็นกระแสหลัก และเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนกำลังให้ความสนใจ
ดังนั้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายชีวิตและการเงินได้อย่างยั่งยืน ธนาคารจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ยกระดับศักยภาพและบทบาทของ K WEALTH สู่การเป็น "Lifelong Trusted Advisor" ด้วยคอนเซปต์ "Your Future-Ready Wealth พันธมิตรการลงทุน พร้อมเคียงข้างคุณ สู่อนาคตความมั่งคั่ง” โดยได้ทรานส์ฟอร์มจากการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ (Product-Centric) สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนและวางแผนการเงิน (Advisory-First) ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับนักลงทุนไทยในทุกช่วงชีวิต
K WEALTH ใช้ 3 กลไกสำคัญขับเคลื่อนบริการบริหารความมั่งคั่งที่มุ่งสร้างเสถียรภาพการลงทุนให้กับนักลงทุนไทยได้แก่ Wealth Team ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และบริหารความมั่งคั่ง นำโดยทีมกลยุทธ์ (K WEALTH Chief Investment Officer) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการลงทุน และทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน (K WEALTH Advisor) ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานสากล รวมถึงการบริการจากผู้ดูแลและช่องทางดิจิทัล เพื่อให้คำแนะนำและเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละบุคคล ช่วยสร้างเสถียรภาพการลงทุนในระยะยาว
Wealth Tech ทันทุกจังหวะลงทุน ด้วย “KEWIN” (เควิน) AI อัจฉริยะจาก K WEALTH ที่ผสานความเชี่ยวชาญของมนุษย์กับความแม่นยำของเทคโนโลยี (Humanized Tech) ช่วยวิเคราะห์พอร์ตและสถานการณ์จากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ร่วมด้วยความเชี่ยวชาญของทีม K WEALTH CIO โดยลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนแบบรายบุคคล ทั้งการแจ้งเตือนความเสี่ยงของพอร์ต หรือแนะนำการปรับพอร์ตตามสถานการณ์ตลาดผ่านฟังก์ชัน Smart Alert บน K PLUS และ Hot Issue บน LINE KBank Live ทำให้ลูกค้าบริหารจัดการพอร์ตได้ทันท่วงที ทั้งกองทุนรวม ทองคำ สินทรัพย์อื่น ๆ และความคุ้มครอง สะดวกและปลอดภัยผ่าน K PLUS
และWealth Partnerships เปิดโอกาสสู่การลงทุนระดับโลก ด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยร่วมมือกับ 2 พันธมิตรระดับโลก ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เพื่อมอบโซลูชันการลงทุนที่หลากหลาย มีเสถียรภาพสูง และเข้าถึงการลงทุนที่ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ได้แก่ เจ.พี. มอร์แกน แอสเซท แมเนจเม้นท์ (J.P. Morgan Asset Management) และ ลอมบาร์ด โอเดียร์ (Lombard Odier) ร่วมมือกับ K WEALTH เพื่อมอบบริการบริหารความมั่งคั่งระดับโลกแก่ลูกค้าผู้มั่งคั่งในประเทศไทย โดยนำเสนอทางเลือกการลงทุนระดับสากลที่ตอบโจทย์นักลงทุนไทย พร้อมประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันสำหรับลูกค้าระดับมั่งคั่งสูง