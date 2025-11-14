EVER ผลงาน 9 เดือนรายได้แตะ 1,232 ลบ.

เอเวอร์แลนด์ อเปิดงบ 9 เดือนปี 68 รายได้ 1,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน ผลจากรับรู้รายได้จากการขายโครงการที่มีในปัจจุบันรวมทั้งการขายที่ดินเปล่า และ ฟากซีอีโอ “สวิจักร์ โลจายะ” ระบุ โค้งสุดท้ายปีนี้สัญญาณฟื้นตัว เร่งอัดโปรโมชั่นกระตุ้นกำลังซื้อ พร้อมเพิ่มยอดขายจาก Backlog ที่มีอยู่ประมาณ 300 ล้านบาท หนุนผลงานทั้งปีเติบโตเพิ่มขึ้นหรือใกล้เคียงกับปีก่อน เดินหน้าบริหารพอร์ตสินทรัพย์ ควบคู่กับแผนการตลาดเชิงรุก สร้างการเติบโตของรายได้ระยะยาว
นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (EVER) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “เดอะโพลิแทน” ทำเลย่านสนามบินน้ำ, โครงการแนวราบ-บ้านเดี่ยว แบรนด์ “มายโฮม” ทำเลย่านสุวินทวงศ์ และโครงการแนวราบ-ทาวน์โฮม แบรนด์ “เอเวอร์ซิตี้” เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 983 ล้านบาท
ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้รับแรงหนุนจากยอดขายโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ ยังรับรู้รายได้จากการขายที่ดินเปล่า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนประมาณ 196 ล้านบาท รวมถึงรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ My Resort Bangkok อีกประมาณ 20 ล้านบาท
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้าย คาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยเป็นช่วง seasonal สนับสนุนยอดขาย ประกอบกับบริษัทฯ เปิดแคมเปญส่งเสริมการขายเชิงรุก เพื่อผลักดันการระบายสินค้าคงคลัง (Inventory) ที่มีอยู่ในหลายเซกเมนต์ ทั้งโครงการทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝด นอกจากนี้ บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงไตรมาส 4/2568 ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ของปี 2568 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือใกล้เคียงกับปีก่อน
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งสร้างรายได้ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มสภาพคล่องและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินควบคู่กันไป
รวมทั้งเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในโครงการที่มีอยู่ โดยการโปรโมชั่นแบบเข้มข้น เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อาทิ ส่วนลดราคาพิเศษ เฟอร์นิเจอร์ครบชุด การรับภาระค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ และข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษร่วมกับธนาคารพันธมิตร ซึ่งล่าสุดในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 บริษัทฯ ได้นำโครงการคุณภาพจำนวน 6 โครงการเข้าร่วมงาน โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค สามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมของโครงการต่อตลาดเป้าหมาย และประสิทธิผลของกลยุทธ์การตลาดที่ใช้อยู่
บริษัทฯ เชื่อว่าการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ ควบคู่กับการรุกตลาดอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว