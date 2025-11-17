ACE โชว์ผลงาน Q3รายได้กำไรโตต่อเนื่อง

แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เปิดผลงาน Q3/68 โซลาร์ฟาร์มฉลุย COD รวด 7 โครงการ ดันผลประกอบการโตต่อเนื่อง กวาดรายได้ 1,659.8 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 210.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.7% จาก 148.8 ล้านบาทที่ทำได้ในไตรมาสก่อนหน้า เผยภายในสิ้นปีนี้ เตรียม COD โซลาฟาร์มเพิ่มอีก 3 โครงการ
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 ว่า ACE มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 1,659.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.4% จากไตรมาสก่อนหน้าที่ทำได้ 1,637.2 ล้านบาท ขณะที่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 4.6% และ 41.7% ตามลำดับ ส่งผลให้งวด 9 เดือน สามารถทำรายได้รวม 4,931.7 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 585.7 ล้านบาท
“ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของปีนี้ถือว่าน่าพอใจ โดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ซึ่งอยู่ที่ 454.7 ล้านบาท เป็น 475.7 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ขณะที่กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติก็เพิ่มขึ้นจาก 209.0 ล้านบาท ในไตรมาส 2 เป็น 217.4 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ ACE สามารถเปิด COD ได้สำเร็จรวม 7 โครงการในไตรมาส 3 ปีนี้ ประกอบกับการบริหารต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ยังคงควบคุมได้ดี ผลกำไรที่ออกมาจึงเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ จากนี้ไปบริษัทฯ ก็ยังจะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกหลายโครงการที่จะทยอยแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ โดยเฉพาะโซลาร์ฟาร์มที่คาดว่าจะสามารถเปิด COD เพิ่มได้อีก 3 โครงการภายในปลายปีนี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตในระยะยาว” นายธนะชัย กล่าว
ปัจจุบันกลุ่ม ACE มีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 92 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 758.25 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เปิด COD แล้ว 42 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 433.30 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 50 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 324.95 เมกะวัตต์
ทั้งนี้ นอกจากข่าวดีด้านผลประกอบการแล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ACE เพิ่งได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2568 หรือ CGR 2025 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM Checklist ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นที่ 3 ด้วยเช่นกัน
อนึ่ง ACE ยังคงตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2593 ซึ่งสอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจในการตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น “ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก” ที่ยึดมั่นมาตลอด อันจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน