TWPCงวด 9 เดือนปีนี้กำไรพุ่ง 330%

ไทยวา แจ้งผลงานไตรมาส 3 มีกำไรสุทธิ 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ตลาดพรีเมียมและสินค้ามูลค่าเพิ่ม (High Value-Added) ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวแตะระดับ 20% จากการดำเนินงานอย่างมีวินัยและการยกระดับประสิทธิภาพกำไรขั้นต้นในทุกหน่วยธุรกิจ พร้อมชูธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานโดดเด่น ก้าวสู่ผู้นำระดับเอเชียแปซิฟิก (APAC Food Player)
นายโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC แจ้งผลงานไตรมาส 3/2568 เติบโตแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ตลาดพรีเมียมและสินค้ามูลค่าเพิ่ม (High Value-Added) ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวแตะระดับ 20% จากการดำเนินงานอย่างมีวินัยและการยกระดับประสิทธิภาพกำไรขั้นต้นในทุกหน่วยธุรกิจ
สำหรับผลประกอบการรวม 9 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท หรือกว่า 330% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนการขับเคลื่อนในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) ที่ขยายตัวโดดเด่นในตลาดต่างประเทศ
“เราไม่ได้แค่ฟื้นตัว แต่กำลังทรานส์ฟอร์มอย่างแท้จริง จากวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทอาหารชั้นนำระดับเอเชียแปซิฟิกกำลังเกิดขึ้นจริง และผลประกอบการในปีนี้พิสูจน์แล้วว่ากลยุทธ์ของเรามาถูกทาง ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานได้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของเรา และปัจจุบันไทยวาครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในกลุ่มเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างชัดเจน”
การที่บริษัทฯ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีไปพร้อมกับการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ทั้งหมด การขยายพอร์ตสินค้าแป้งมันสำปะหลังมูลค่าสูง การบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย และการรุกตลาดส่งออกพรีเมียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างมุ่งมั่น ล้วนช่วยสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน วางรากฐานให้ไทยวาก้าวขึ้นเป็นผู้นำในหลายหมวดหมู่สินค้าในระดับภูมิภาค
โดยในไตรมาส 3 บริษัทฯ เสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งผู้นำตลาด ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รสชาติ ภายใต้แบรนด์ Double Dragon Ready ได้แก่ เส้นเล็กต้มยำสูตรโบราณ เส้นเล็กแซ่บแห้ง และตำเส้นเล็กปลาร้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาความอร่อยแบบต้นตำรับไทยในรูปแบบที่สะดวกทันสมัย เสริมความเป็นผู้นำของไทยวาในตลาดเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วและมีศักยภาพสูง คาดว่าจะช่วยหนุนยอดขายต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีและต่อยอดในปีหน้า
อย่างไรก็ดี ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “Thai Wah 2030” บริษัทฯ เดินหน้าทรานส์ฟอร์มอย่างชัดเจนสู่การเป็นบริษัทอาหารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยยึดฐานความแข็งแกร่งจากสองธุรกิจหลัก ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทานและ แป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม (HVA) และ ไทยวายังคงมุ่งขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันนวัตกรรมสินค้าใหม่ และสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมความสามารถในการทำกำไรในปี 2568 และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว