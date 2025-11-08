“ก๋วยเตี๋ยวป้าจิต” พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! เปิดประสบการณ์ชิมก๋วยเตี๋ยวกลางมวลน้ำเอ่อแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม

นครปฐม - สุดแปลกแต่จริง! “ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าจิต” ริมแม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พลิกวิกฤตน้ำหลากเป็นจุดขาย ชวนลูกค้านั่งกินก๋วยเตี๋ยวกลางน้ำพร้อมชมฝูงปลาตะเพียนว่ายข้างโต๊ะ บรรยากาศสนุกแปลกใหม่ นานทีปีหนถึงจะได้สัมผัส
วันนี้( 8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศน้ำเอ่อแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หลังมวลน้ำเริ่มหลากเข้าสู่พื้นที่ริมตลิ่ง ส่งผลให้ “ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าจิต” ซึ่งตั้งอยู่ใต้สะพานลอยหน้าวัดบางพระ (หลวงพ่อเปิ่น) ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ต้องเผชิญภาวะน้ำท่วมขังภายในร้าน
แต่แทนที่จะหยุดขาย เจ๊ปุ้ย เจ้าของร้านกลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ชวนลูกค้าสายชิมมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ “กินก๋วยเตี๋ยวกลางน้ำ” ท่ามกลางบรรยากาศเอ่อท่วมสุดแปลกตา โดยแต่ละปีหากมีน้ำหลากเข้ามา ร้านแห่งนี้จะกลายเป็นจุดเช็กอินยอดฮิต บางปีระดับน้ำสูงถึงหัวเข่าหรือถึงเก้าอี้ ลูกค้าต้องนั่งยอง ๆ ลุยน้ำซดก๋วยเตี๋ยวกันอย่างสนุกสนาน
ภายในร้านยังมีฝูงปลาตะเพียนเงิน-ตะเพียนทองนับพันตัวว่ายเข้ามาในลำน้ำที่ท่วมขัง สร้างสีสันให้บรรยากาศสดใส ลูกค้าหลายรายเลี้ยงอาหารปลาไปด้วย พลางนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วย เรียกเสียงหัวเราะและความเพลิดเพลินไม่น้อย
ลูกค้าประจำรายหนึ่งเผยว่า “มาทุกปีค่ะช่วงน้ำขึ้น เพราะชอบบรรยากาศมาก เหมือนได้ทำสปาเท้าไปในตัว ปลาก็มาตอดขา เพลินสุด ๆ ลูกชายก็ชอบมาก”
ด้าน เจ๊ปุ้ย เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไทยป้าจิต กล่าวว่า เปิดร้านขายมานานหลายปีแล้ว ทุกครั้งที่น้ำหลากเข้ามาก็จะปรับตัว เปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นสีสัน เพราะลูกค้าชอบความแปลกใหม่ โดยเมนูยอดนิยมของร้าน ได้แก่ ข้าวแห้งไก่รวน เส้นเล็กต้มยำ เส้นเล็กแห้ง เส้นหมี่น้ำ และเส้นเล็กน้ำ ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ “ไก่รวนรสชาติเข้มข้น” และเครื่องปรุงคั่วเอง ทั้งถั่วและพริกแห้ง
สำหรับผู้ที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์ “กินก๋วยเตี๋ยวกลางน้ำ” ร้านตั้งอยู่ ใต้สะพานลอยหน้าวัดบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ติดริมแม่น้ำท่าจีน สอบถามเส้นทางได้ที่โทร. 098-258-8361
เจ๊ปุ้ยแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ เพื่อความสะดวกในการเดินลุยน้ำเข้าร้าน
บรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นบ่อย ๆ นานทีปีหน ถึงเวลาชวนเพื่อนมาลอง “ก๋วยเตี๋ยวกลางน้ำ” ให้รู้กันไปว่าอร่อยแค่ไหน!