TWPCชนะเลิศระดับ Gold จากเวที HR Excellence Awards 2025

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขา Excellence in Talent Management จากเวที HR Excellence Awards 2025 ซึ่งจัดขึ้นโดย Human Resources Online สื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของไทยวาในการพัฒนา “คน” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกระดับ อาทิ โปรแกรม Continuous Learning & Development ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการออกแบบ เส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและเติบโตควบคู่ไปกับองค์กร
ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหลักไมล์สำคัญของไทยวา ในการผลักดันแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมการเติบโตของพนักงานควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนไทยวาเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และเป็นที่ภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร