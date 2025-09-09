โตโยต้าเคียงข้างสังคมไทย ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสุโขทัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยนายสิริวิทย์ ปรีชาศุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนดีลเลอร์ในเครือ ได้แก่ นายไพรฑูรย์ ปัญญายงค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า เอ็กซ์เซลเลนท์ จำกัด และนายพรรษา เรืองปัญญวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าสุโขทัย จำกัด ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย
ภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวีระศักดิ์ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว และนางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เข้าร่วมรับมอบความช่วยเหลือ
โตโยต้าได้มอบข้าวรัชมงคลจำนวน 400 กิโลกรัม และชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูจำนวน 400 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากสถานการณ์พายุคาจิกิและน้ำท่วมในพื้นที่ โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการ “TOYOTA GIVING ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน” ที่สะท้อนถึงพันธกิจของโตโยต้าที่มุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต