DAD คว้า 2 รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิกด้าน HR

เมื่อเร็วนี้ นางกรศิริ พิณรัตน์ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ดร.ธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เข้ารับมอบ 2 รางวัลระดับ Bronze ได้แก่ รางวัลด้าน Learning : Best Learning and Development Programme มอบให้องค์กรที่มีโครงการเรียนรู้และพัฒนาดีเด่น และรางวัลด้าน Engagement : Best Employee Feedback and Listening Strategy มอบให้องค์กรที่มีกลยุทธ์ในการรับฟังและนำเสนอข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน จากงาน Employee Experience Awards 2025 จัดโดยสถาบันที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชีย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพรางวัลที่ DAD ได้รับเป็นสิ่งการันตีความสำเร็จ และสะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา DAD ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กร มุ่งเน้น ใส่ใจ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร พัฒนาทักษะเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารและเติบโตต่อไปในอนาคต ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ตลอดจนการมีกลยุทธ์ในการรับฟังและนำเสนอข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดให้กับพนักงานHuman Resources Online เป็นผู้จัดแพลตฟอร์มรางวัลอันแข็งแกร่งเพื่อนำชุมชนทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมารวมกัน และเป็นผู้จัดงานประกวดรางวัล The Employee Experience Awards ในสิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลเซีย และเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2567 เป็นรางวัลที่การันตีความสำเร็จและตอกย้ำความเป็นสุดยอดแห่งองค์กรที่สะท้อนความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กร มุ่งเน้น ใส่ใจ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร และยกย่องบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลที่มีพรสวรรค์ของประเทศไทย การจัดประกวดมีขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของพนักงาน โดยนำเสนอความเป็นเลิศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน มุ่งนำเสนอองค์กรที่เป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมทางธุรกิจและสถานที่ทำงานที่โดดเด่นยกย่ององค์กรที่ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและขับเคลื่อนความเป็นเลิศในทุกแง่มุมของการดำเนินงาน มีทั้งหมด 4 ประเภทรางวัลได้แก่ 1) Leadership 2) Learning 3) Engagement 4) Talent Acquisition