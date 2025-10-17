พาณิชย์จับมือเอกชน จัดใหญ่! “มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ” ทุ่มลดสูงสุด 56% ยัน "อาหารเจปีนี้ไม่แพง"

รมว.พาณิชย์ แถลงเปิดงาน "มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด" ระดมพันธมิตร 97 ราย ลดราคาสินค้า 3 กลุ่ม กว่า 2,400 รายการ สูงสุด 56% ระหว่างวันที่ 21-29 ต.ค. 68 ชูเมนูราคาพิเศษ 30-40 บาท/เมนู ในตลาดสด และดัน "อาหารแห่งอนาคต" ลดสูงสุด 55% ย้ำชัด! ราคาผักยังทรงตัว ประชาชนเข้าถึงอาหารเจราคาเหมาะสมได้อย่างแน่นอน
วันนี้ (17 ต.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดงาน “มหกรรมสินค้าลดราคา เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ ราคาประหยัด” ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โดยระบุว่า กรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายพันธมิตรถึง 97 ราย เพื่อจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจอย่างยิ่งใหญ่
กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นรวม 9 วัน ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2568 โดยมีการลดราคาสินค้า 3 กลุ่มหลัก รวมกว่า 2,400 รายการ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1: ลดราคาวัตถุดิบและสินค้าทั่วไป ลดสูงสุดกว่า 56% ครอบคลุมวัตถุดิบ ซอสปรุงรส อาหารสำเร็จรูป ผัก-ผลไม้ และเครื่องดื่ม
กลุ่มที่ 2: เชื่อมโยงตลาดและเมนูราคาประหยัด มีการเชื่อมโยงสินค้าผักปลอดภัยจากตลาดกลาง จำหน่ายในราคาประหยัด พร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ผ่าน QR Code นอกจากนี้ยังร่วมกับตลาดสด 30 แห่ง จัดจำหน่ายอาหารปรุงสด-ปรุงสำเร็จเมนูทางเลือกราคาประหยัดในราคาเพียง 30-40 บาท/เมนู อาทิ ผัดหมี่ซั่วเจ เผือกทอด ข้าวราดแกงเจ และปอเปี๊ยะทอด รวมถึงลดค่าอาหารสูงสุด 50% สำหรับช่องทางออนไลน์
กลุ่มที่ 3: ลดราคาอาหารแห่งอนาคต (Plant Based-Future Food) นำนวัตกรรมอาหารใหม่ ๆ มาเป็นทางเลือกให้ประชาชน โดยลดสูงสุดถึง 55% อาทิ เส้นก๋วยเตี๋ยวจากน้ำมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากผำ และนมโอ๊ตไข่ผำ
นางศุภจี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้หลักการ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ใน 7 นโยบาย Quick Win ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่กับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสม “อิ่มบุญและอิ่มใจไปพร้อมกัน”
“จากการลงพื้นที่ตรวจตลาดในช่วงเช้า พบว่าราคาพืชผักยังคงทรงตัว ไม่ได้สูงมาก ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง จึงขอยืนยันว่า อาหารเจในปีนี้จะไม่แพง และทุกคนสามารถเข้าถึงได้แน่นอน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวทิ้งท้าย พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการลดค่าครองชีพและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในครั้งนี้
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของกรมการค้าภายใน รวมถึงพันธมิตรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ