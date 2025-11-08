SMART เร่งเครื่องโชว์ศักยภาพบริหารต้นทุนดันมาร์จิ้น

สมาร์ทคอนกรีต เร่งเครื่องโค้งสุดท้ายปี 68 โชว์ศักยภาพโดยการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาร์จิ้น ท่ามกลางตลาดอสังหาฯ ชะลอ เดินหน้ารับเทรนด์ Green Building รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างการเติบโตในระยะยาว เผยผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2568 รายได้รวม 326.98 ล้านบาท กำไรสุทธิ 23.08 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/68 บริษัทมีรายได้รวม 115.59 ล้านบาท กำไรสุทธิ 8.92 ล้านบาท
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังอาคาร เปิดเผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 4/68 คาดว่าปริมาณการสั่งซื้อยังมีทิศทางที่ทรงตัว ด้วยปัจจัยความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีปัจจัยบวกมาเป็นแรงหนุนมากนัก
ปัจจุบันสัดส่วนงานโครงการของ SMART แบ่งเป็น ภาครัฐประมาณ 20% เช่น โครงการอาคารสำนักงานใหม่และการซ่อมแซมปรับปรุง ภาคเอกชนประมาณ 80% เน้นโครงการก่อสร้างแบบ Mixed Use ใหม่ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีองค์ประกอบหลากหลายมากขึ้น เช่น อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า โรงแรม และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ (ทั้งแนวราบและแนวสูง) นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่ามีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจในวัสดุก่อสร้างที่ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาผลประกอบการและความสามารถในการแข่งขันในตลาดวัสดุก่อสร้าง โดยให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ในตลาดทดแทน พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยมุ่งเน้นการเป็นสินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 326.98 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 458.99 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 23.08 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 75.89 ล้านบาท
ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/68 บริษัทมีรายได้รวม 115.59ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 139.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8.92 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มี กำไรสุทธิ 21.54 ล้านบาท
ทั้งนี้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทปรับตัวลดลง จากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ และปริมาณคำสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างลดลง ขณะเดียวกัน ราคาขายผลิตภัณฑ์บางรายการปรับตัวลดลงตามสภาพการแข่งขันของตลาด รวมถึงมีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถควบคุมต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรได้