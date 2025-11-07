โบรกฯ ชี้ SET ทะลุ 1,320 จุดไม่ไหวขาดแรงส่งต่างประเทศ-งบ Real Sector ต่ำคาด

บล.ลิเบอเรเตอร์ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า SET index ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญ 1,320 จุดได้ นอกจากจะขาดแรงส่งจากในต่างประเทศที่ตลาดหุ้นก็ปรับฐานลงจากความร้อนแรง ตลาดหุ้นไทยก็กำลังเข้าสู่การประกาศงบไตรมาส 3/68 เช่นกัน ซึ่งกลุ่มธนาคารทำได้ดี กำไรสูงกว่าคาด 15% ทว่ากลุ่ม Real sector ที่เริ่มทยอยออกมาพบว่าผลการดำเนินงาน "ต่ำคาด" เริ่มทยอยออกมามากขึ้นเรื่อยๆ
สะท้อนได้เช่นกันจากในเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์พื้นฐานมีการให้มุมมอง "ลบ" เพิ่มขึ้น 16 หลักทรัพย์ ซึ่งมากกว่าการให้มุมมอง "บวก" ที่ 14 หลักทรัพย์ จากจำนวนหุ้นที่ทำการศึกษา 51 หลักทรัพย์
ดังนั้นความผันผวนของกำไรต่ำคาดกำลังจะเกิดขึ้น นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวัง อย่างไรก็ดีหุ้นที่ได้รับมุมมอง "บวก" ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่คาดกำไรจะยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ดังนั้นใช้เป็นโอกาสสะสมหุ้นเหล่านั้นได้
เดือนนี้เราถอดหุ้น TKN ออกจากการศึกษาจากประเด็น ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหารสูงสุด แต่ทว่าเรานำหุ้น SYNEX เข้ามาทดแทนในกลุ่ม Growth stock
เรายังคงมองหุ้น Domestic play ยังคงเป็นแกนหลักในปลายปีนี้จากการเข้าสู่ฤดูกาลจับจ่ายใช้สอย-ท่องเที่ยวปลายปี ผสานกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมาช่วยขับเคลื่อน อีกทั้งคาดจะมีการซื้อกองทุนบริหารภาษีเข้าอีกด้วย
นอกจากนั้น เราคาดว่าหุ้นปันผลจะเริ่มมีแรงทยอยซื้อเข้ามาดักสะสมเพื่อปันผลใน 2H68 ทำให้หุ้นเหล่านี้จะแข็งกว่าตลาดที่ผันผวนช่วงนี้ หุ้นเด่นเดือนนี้เราชอบเป็นพิเศษกับหุ้นที่มีแนวโน้มงบโดดเด่น ได้แก่ KCE (ซื้อ 30.00) PRM (ซื้อ 11.80) BEM (ซื้อ 12.09)